Péni István második lett a sportlövők világkupaversenyén

A magyar szövetség pénteki tájékoztatása szerint a győzelmet a norvég Ole Martin Halvorsen szerezte meg, aki mindössze két tizeddel lőtt többet. A harmadik helyen egy másik norvég, Jon-Hermann Hegg végzett 449.9 körrel.

A párizsi olimpiai kvótás Péni a térdelő testhelyzet után még a hetedik volt, de a fekvőben sorra előzte meg ellenfeleit, és az álló előtt már a második helyen állt. A folytatásban sikerült megtartania helyezését, és csak minimálisnak mondható különbséggel maradt le a győztestől.

Péni a csütörtöki alapversenyben országoscsúcs-beállítással 593 kört ért el, így a negyedik helyen jutott a pénteki fináléba.

„Nagyon örülök a müncheni teljesítményemnek és a csütörtöki országos csúcsbeállításnak. Aki követi a sportágunkat, az tudja, hogy a müncheni világkupán szerzett érem különös presztízsű. Kiváló lőtér, mindig rekordmennyiségű indulóval, ami csúcseredményekkel is jár. Ezért is rendkívül büszke vagyok, hogy dobogóra állhattam. Jó lehetőség volt tesztelni azt is, hogy milyen az, amikor külön napon rendezik a döntőt, mivel ez új számunkra, de Párizsban is így lesz” – mondta.