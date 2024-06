Mészáros Krisztofer: A talajra kiemelten figyelünk

Hogy Czifra Bettina Lili ott lesz Párizsban, eldőlt az őszi világbajnokságon, hiszen a felnőttek között elsőéves dunaújvárosi tehetség az egyéni összetettben elért helyezésével kivívta az indulás jogát – néhány nappal később az is kiderült, hogy Bácskay Csenge is utazhat az olimpiára: az Amerikában tanuló és készülő sportoló visszalépések után pódiumra léphetett a vb-n az ugrás döntőjében, ez hozta meg számára a kvalifikációt. A női tornászválogatott 15. helyével egy országkvóta is jutott nekünk, ám hogy azt ki kapja, csak június végén válik el.

A vb előtt keresztszalag-szakadást szenvedő háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia (jobbra) és Székely Zója csatázik az indulási jogért, s bár előbbi egyéni összetettben is kiváló eredményekre képes, kettejük között az összehasonlítási alap a felemás korlát lesz: aki június 28. és 30. között a bukaresti nemzetközi viadalon jobban szerepel, az lesz a magyar tornasport negyedik párizsi indulója.