Parasportlövő Eb és koronglövő-vb: négy magyar Granadában

A magyar keretnek tagja a már paralimpiai kvótával rendelkező Dávid Krisztina és Rescsik Csaba is. Dávid, a BHSE paralimpiai bronzérmese először vasárnap, P3 25 méter mixed pisztoly számban versenyez, majd egy nappal később P2 10 méteren bizonyíthat. Szerdán P4 50 méter mixed pisztolyban zárja az Eb-szereplését.

A Magyar Paralimpiai Bizottság beharangozója szerint Rescsik is vasárnap mutatkozik be Granadában, az általa leginkább kedvelt R1 10 méter légpuska számban. Két nappal később R3 10 méter mixed légpuskában veheti fel a harcot ellenfeleivel, majd szerdán R6 50 méter mixed légpuskában lesz érdekelt. Számára június 6-án zárul majd a viadal az R7 50 méter három testhelyzetes légpuska számmal. Ott lesz Spanyolországban a négyszeres paralimpikon Gurisatti Gyula is, aki vasárnap P3 25 méter mixed pisztolyban, hétfőn P1 10 méter légpisztolyban, szerdán pedig P4 50 méter mixed pisztolyban szerepelhet az Eb-n.

A kontinensviadallal párhuzamosan sorra kerülő parakoronglövő-vb-n Keresztes Krisztián képviseli majd a magyar színeket, mégpedig kedden a PT2 mixed koronglövő számban. Magyarország eddig 23 kvótát szerzett az augusztus 28. és szeptember 8. között sorra kerülő párizsi paralimpiára: hetet úszásban, hatot kajak-kenuban, négyet asztaliteniszben, kettőt sportlövészetben, egyet-egyet atlétikában, íjászatban, díjlovaglásban és kerékpárban.