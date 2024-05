Öttusa-vk: Bőhm Csaba aranyérmes az ankarai döntőben

A vk-sorozat négy állomásból állt: Kairóban, Ankarában, Budapesten, végül Szófiában rendeztek versenyt, az ezeken elért eredmények alapján lehetett részvételi jogot szerezni a fináléra, amelyre visszatért a két 36 fős mezőny a török fővárosba.

A férfiaknál a Kairóban ötödik, Budapesten hatodik Bőhm és a magyar fővárosban ezüstérmes Szép mellett Demeter Bence képviselte a magyar színeket. A szerdai körvívásban Bőhm 22 győzelemmel és 12 vereséggel kedvező helyzetbe hozta magát, Demeter is eredményes volt a pástokon 21 sikeres és 13 vesztett asszóval, de ő az elődöntőből nem jutott döntőbe, mert a lovaglásban pont nélkül maradt. Szép viszont úgy is be tudott kerülni pénteken a legjobb 18 közé, hogy 16/18-cal fejezte be az első számot.

A szombati finálét Bőhm a második, Szép a 13. helyről kezdte meg a szerdai vívóeredményével. A lovaspályán előbbi hibátlanul, utóbbi egy veréssel ment végig, majd a bónuszvívásban egyikük sem szerzett pontot.A 200 méteres úszásban Bőhm 2:04.35 perccel hatodik lett, ezzel összetettben az élre állt, Szép pedig 2:05.65-tel a kilencedik időt úszta és a kilencedik helyen állt a négy lövészettel megszakított 5x600 méteres futás előtt. Bőhm bírta a rá nehezedő nyomást, mögötte a közvetlen üldözői mind gyorsan és pontosan lőttek és jól is futottak, de a magyar éllovas is, így végig őrizte az előnyét, sőt a célba tekintélyes előnnyel futott be. A kombinált számban 10:07.30 perccel a második legjobb volt.

A befutó után nem sokkal a nemzetközi szövetségnek azt mondta, hullámvasút volt a verseny, tele volt érzelmekkel, a siker kulcsát pedig abban látta, hogy hitt magában.

A közelgő olimpiát illetően úgy fogalmazott, hogy a mostani győzelme csak egy lépés volt az oda vezető úton, igaz, nagyon nagy, de jön majd a világbajnokság, amelyen még oda kell majd figyelnie, mert nagy lesz rajta a nyomás.

Szép Balázs a hetedik helyre jött fel úgy, hogy a lövészetes futásban 10:16.80-nal az ötödik idő volt az övé.

A délelőtti női döntőben is két magyar szerepelt: Guzi Blanka a hetedik, Gulyás Michelle a 14. helyen végzett.

ÖTTUSA

Világkupadöntő (Ankara)

Férfi verseny

1. Bőhm Csaba 1535 pont

2. Valentin Prades (francia) 1525

3. Ahmed el-Gendi (egyiptomi) 1524

...7. Szép Balázs 1486

Női verseny

1. Gintare Venckauskaite (litván) 1422 pont

2. Marija Gnedcsik (fehérorosz) 1405

3. Ilke Özjüksel (török) 1400

...7. Guzi Blanka 1391

...14. Gulyás Michelle 1353

Az olimpiai kvalifikációs ranglistába a vk-döntőn elért eredmények is beleszámítanak. Párizsi kvótával egyelőre Gulyás és Bőhm rendelkezik a magyarok közül. Közvetlen kvalifikációt még a június 9. és 16. között sorra kerülő csengcsoui világbajnokságon lehet kiharcolni - ehhez az első három között kell végezni -, végül az ötkarikás mezőnyöket a június 17-i kvalifikációs ranglistáról tölti majd fel a nemzetközi szövetség.