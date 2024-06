Kiss Norbert megállíthatatlan, maximális pontszámmal vezet összetettben

A magyar himnusz négy alkalommal csendült fel a kamion Európa-bajnokság szlovák hétvégéjén, és negyedszer a leghangosabban, hiszen akkor már a szépszámú magyar szurkolósereget is odaengedték a dobogó közelébe. A piros pólóba öltözött drukkerek pedig méltóképpen megünnepelték Kiss Norbertet, aki ettől egy kicsit talán meg is hatódott. Az ötszörös Európa-bajnok ezen a hétvégén is szenzációsan teljesített, és bár a szabadedzéseken még akadtak gondjai, a hétvége hátralévő részében tökéletes magabiztossággal utasította maga mögé az ellenfeleket.

„Csapatmunka volt, mindenki hozzátette a magáét ezekhez a sikerekhez – értékelt Kiss. – Az autó is jó volt, én sem hibáztam, és a tempóelőnyt is sikerült kihasználni. Az első versenyen a rajt után Sascha (Lenz) nagyon közel volt hozzám, keményen kellett védekeznem, aztán Hahn és ő egymással küzdöttek, aminek köszönhetően el tudtam tőlük távolodni, utána pedig már csak a gumikra kellett vigyáznom. A fordított rajtrácsos futamon kivártam a megfelelő pillanatot, és kihasználtam a lehetőségeket. Van néhány pontja a pályának, ahol gyorsabb voltam, ott nehéz volt védekezni a támadásaim ellen.”

Ez azt jelenti, hogy Kiss Norbert neve mellett a maximális 120 pont áll az összetettben, és százszázalékos teljesítménnyel vezeti az Európa-bajnokságot.

KAMION EURÓPA-BAJNOKSÁG, 2. FORDULÓ, SLOVAKIARING

1. verseny: 1. Kiss Norbert (magyar, MAN), 2. Hahn (német, Iveco) 6.483 másodperc hátrány, 3. Lenz (német, MAN) 13.308 mp h. 2. verseny: 1. Kiss Norbert, 2. Halm (német, Iveco) 6.721 mp h., 3. Lenz 7.472 mp h.

Az Eb állása 8 verseny után: 1. Kiss Norbert 120 pont, 2. Hahn 87, 3. Lenz 73