Csomós Miklós: Talán még fel sem fogtuk igazán, hogy vezetünk

– Ez szoros volt!

– Szoros bizony – ismerte el Csomós Miklós, aki 5.3 másodperces előnnyel nyerte meg a Mecsek ralit Velenczei Ádám előtt. – Remek pályákon versenyeztünk, a klasszikus, Pécs környéki szakaszokon, és ami ezekben az időkben a legfontosabb: problémamentesen lement a verseny. Nyerni pedig mindig nagyon jó.

– Így tervezte?

– Mivel gyakorlatilag hétfőn vált biztossá, hogy indulunk, és addig egy métert sem mentem az új autóval, nem mondanám, hogy sok tervem volt. Csütörtökön teszteltünk tizenöt-húsz kilométert, és rá kellett jönnöm, hogy ez az autó merőben más, mint a régi – még a végén sem éreztem azt, hogy tökéletesen engedelmeskedik. De az biztos, hogy idővel jó lesz, hiszen ez egy jobb technika.

– Az egyik esti gyorsaságin sikerült egérutat nyernie, a többin tizedek döntöttek. Az Európa-bajnokságon szerzett tapasztalat segített?

– Szerintem igen. A rutin és a megtett kilométerek mellettünk szólnak, alighanem ezzel nyertük meg a versenyt. Az éjszakai autózással kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ezeknek az autóknak a lámpája nagyon profi, szinte nappali fényt csinál, úgyhogy valójában az dönt, ki meri bátrabban nyomni a gázt. Azon a szakaszon én mertem, és ez volt a kulcs.

– A háromból két bajnoki futamon indult, mind a kettőt megnyerte és vezeti a bajnokságot. Hogyan tovább? Vissza az Eb-re, vagy cél a magyar bajnoki cím?

– Talán még fel sem fogtuk igazán, hogy vezetünk… Egyszer már harcoltunk a bajnoki címért, még 2021-ben, de szerintem akkor sem vezettünk, hanem csak másodikok voltunk. Szóval elég furcsa, ugyanakkor nagyon jó érzés. És ha őszinte akarok lenni, ez most egy érdekes helyzet. Hiszen egyelőre nem dőlt el, hogy az Európa-bajnokságon folytatjuk, vagy itthon, de bármelyik is lesz, nagyon motiváltak vagyunk. Az Eb-n nyilván a dobogós helyeket célozzuk meg, ha pedig úgy alakul, hogy itthon folytatjuk, akkor a bajnoki címet. Egyik sem könnyű, hiszen az Európa-bajnoki mezőny is nagyon erős, de ahogy a Mecsek rali is megmutatta, a hazai is.

HUMDA RALLY ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

A bajnokság állása 3 futam után

1. Csomós Miklós, Nagy Attila (HRT Racing, Skoda Fabia R5) 100 pont

2. Turán, Zsiros (Turán Motorsport, VW Polo R5) 98.5 pont

3. Klausz, Papp (Klaus Motorsport, Skoda Fabia Rally2) 77 pont