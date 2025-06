Futó az űrben – Kapu Tibor számos félmaratont teljesített és a Balatont is átúszta

Szerda reggel, magyar idő szerint 8 óra 31 perckor sikeresen elindult a SpaceX Dragon űrhajó, fedélzetén egy nemzetközi legénységgel, köztük Kapu Tiborral, Magyarország új űrhajósával. A küldetés célja a Nemzetközi Űrállomás (ISS), amelyet várhatóan mintegy 28 órás utazást követően érnek el. Kapu Tibor neve a hazai futóközösség számára is ismerősen csenghet: 2018 óta rendszeres résztvevője a BSI eseményeinek, különösen a félmaratoni versenyeknek – hívja fel a figyelmet a Budapest Sportiroda a Facebookon közzétett cikkében.

A posztból kiderül, Kapu Tibor eddig 14 BSI-s félmaratont teljesített, legjobb ideje 1:40:06 óra. A 2024-es Félmaraton Mánia keretében még az Egyesült Államokban is futott félmaratont, az ottani űrhajós felkészítő központban, az idei Virtuális Telekom Vivicittát is onnan teljesítette. És ha ez nem lenne elég: 2024-ben átúszta a Balatont is!

„Kapu Tibor űrutazása nemcsak tudományos és technológiai szempontból jelentős, hanem emberi teljesítményként is inspiráló: egy olyan sportember, aki a földi kihívások után most a világűrben folytatja pályafutását” – fogalmaz a cikkében a Budapest Sportiroda.

Címlapfotó: Budapest Sportiroda