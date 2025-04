Végh Richárd 6:0-ról fordított, Európa-bajnoki bronzérmes Somorján!

A hétfőn nagy bravúrral elődöntőbe jutott U23-as Eb-bronzérmes Végh Richárdért a bronzcsatában szoríthattunk. Ő a nála jóval rutinosabb, Eb-harmadik Radoslaw Barannal mérkőzött meg.

A mi szempontunkból kifejezetten rosszul indult a találkozó, hiszen az első menetben két levitellel és egy billentéssel 6:0-s előnyre tett szert Baran. Végh finoman fogalmazva összeszedte magát a szünetben: rögtön gyönyörű, négypontos ledöntéssel kezdett (4:6), és nem állt meg, folyamatosan felőrölte ellenfelét, ment előre, és kiléptetésekkel, intésekkel előbb egyenlített, majd fordított – meg sem állt a 10:6-os győzelemig. Végh Richárd Európa-bajnoki bronzérmes Somorján!

Végh Richárd sírva, a fejét fogva, hitetlenkedve jött ki a csarnokból, amikor leszólítottuk a vegyes zónában. Dolgoztak benne az érzelmek, érthető okokból szüksége volt kis időre, hogy meg tudjon szólalni: „Az első menetben megmutatkozott az erőkülönbség, nem tudtam vele mit kezdeni. De nem adtam fel, mentem előre, éreztem, hogy kezd elfogyni. Noha kicsi lépéseknek tűntek az egy pontok, tudtam, ha folytatom, és megyek előre, én nyerek. A szív döntött ezen a meccsen, jobban akartam a győzelmet, ennyi az egész. Hihetetlen kimondani, hogy Európa-bajnoki bronzérmes vagyok!”

Mint megírtuk, világ- és Európa-bajnokunk, az ezúttal 70 kilogrammban szereplő Muszukajev Iszmail hétfői vereségét követően kedd délelőtt a vigaszágon szépíthetett. Egy meccs és a komolyabb nemzetközi eredményekkel nem büszkélkedő szerb Viktor Voinovics választotta őt el attól, hogy szőnyegre léphessen este a harmadik helyért. Muszukajev tartalékosan birkózott, annyit tett bele a mérkőzésbe, amennyi a győzelemhez kellett: 4:2-es sikert ért el.

Jöhetett az esti bronzmeccs, ezzel együtt a kétszeres U23-as Eb-ezüstérmes, junior-világ- és Európa-bajnok azeri Kanan Heybatov. Az első menetben láthatóan tartalékolt klasszisunk, paszivitási ponttal hátrányba került (0:1): A második felnovásban ígéretes bokatámadást indított, amelyet sikeresen védett Heybatov, aki nem sokkal később négypontos felfordítást hajtott végre állásból (0:5). Nem jöttek a Muszukajevtől megszokott klasszis mozdulatok, teljesen elkészült az erejével, az utolsó fél percben kétpontos levitelre futotta, ez csak a szépítéshez és az Európa-bajnoki ötödik helyhez volt elegendő.

„Az olimpia után kicsit lazábbra vettem a dolgokat, pihennem kellett, letisztítani a gondolataimat. Utána meg sajnos több betegség is hátráltatott, most az Európa-bajnokság előtt is lábadoztam. Szóval tudtam, hogy nem vagyok jó formában, ami meg is mutatkozott. Nem volt más választásom, mint edzésként tekinteni erre versenyre. Ez nagyon kemény sportág, az embernek apait-anyait bele kell adnia akkor, ha eredményes szeretne lenni. Nekem ez most sajnos nem sikerült. De megyek tovább, addig, amíg élvezem és szeretek birkózni, küzdök a sikerekért” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a 32 éves klasszis.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SOMORJA

Kedd

Szabadfogás

70 kg

A 3. helyért: Heybatov (azeri)–Muszukajev Iszmail 5:2

97 kg

A 3. helyért: Végh Richárd–Baran (lengyel) 10:6

KORÁBBAN

70 kg

Vigaszág: Muszukajev–Voinovics (szerb) 4:2

74 kg

Selejtező: Kuramagomedov Murad–Harutjunjan (örmény) 5:1

Negyeddöntő: Kuramagomedov–Eryilmaz (török) 11:0

Elődöntő: Szidakov (független egyéni induló)–Kuramagomedov 2:0

125 kg

Selejtező: Bajcajev Vlagyiszlav–Ivanov (bolgár) 8:2

Negyeddöntő: Meshvildishvili (azeri)–Bajcajev 5:0