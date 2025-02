Visszavonult az azeriek tízszeres Európa-bajnok birkózója

A 36 esztendős, ukrán származású birkózó közösségi oldalán jelentette be, hogy felhagy élsporttal.

Stadnik 2008-ban, 19 évesen mutatkozott be a felnőttek között a 48 kilóban, és a pekingi olimpián egyből bronzéremig jutott, majd Londonban második lett. A riói ötkarikás játékok döntőjében 2–1-re vezetett, de öt másodperccel a meccs vége előtt a japán Toszaka Eri levitte, ezzel 3–2-re alulmaradt, és a súlycsoport legnagyobb esélyeseként ezúttal sem ért fel a csúcsra. A tokiói olimpia elődöntőjében ismét egy japán ellenféltől, a későbbi győztes Szuszaki Juitól kapott ki, de a bronzcsatát megnyerte, ezzel már a negyedik olimpiai érmét vehette át. Stadnik 2008 és 2024 között tízszer állhatott fel az Európa-bajnoki dobogó tetejére, emellett 2015-ben Bakuban és 2019-ben Minszkben is megnyerte az Európa Játékokat, valamint 2009-ben és egy évtizeddel később, 2019-ben is vb-címet szerzett.

Az elmúlt 18 év egyik legmeghatározóbb és legeredményesebb női birkózója, aki 2007 óta képviseli az azeri színeket, felnőtt pályafutása során összesen 16 arany-, öt ezüst- és három bronzérmet nyert világversenyeken. Országváltásában komoly szerepet játszott 2006-os doppingügye, illetve az is, hogy hazájában a világ első női olimpiai bajnok birkózója, Irina Merleni volt az ellenfele, akit az ukrán szövetség akkor jobban támogatott – 2008-ban mindkét versenyző harmadik lett az olimpián.

A kétgyermekes Stadnik lett tavaly a világ első női birkózója, aki öt olimpián szerepelt – Párizsban a negyeddöntőben búcsúzott.