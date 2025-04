Bácsi Péter: Bizakodó vagyok, kiváló esélyeink vannak

Szebbnél szebb akciók követték egymást szerda délelőtt a tatai olimpiai központban, a bemelegítést követően ugyanis kontrollmérkőzéseket nézhettek meg a sajtó képviselői a birkózók somorjai Európa-bajnokságot megelőző nyilvános edzésén. A jelenlevők tehát maguk is megbizonyosodhattak Bácsi Péter, a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) szakmai igazgatójának állításáról: jó formában vannak sportolóink.

Noha a szabadfogásúak budapesti felkészülésük miatt nem vettek részt a szerdai eseményen, Bánkuti Zsolt, a szakág szövetségi kapitánya az MBSZ-nek leszögezte, értük sem kell aggódni, éremért, érmekért utaznak Somorjára:

Mindenkitől azt várom, hogy tudása legjavát hozza, az újoncoktól azt, hogy lepjenek meg és felszabadultan küzdjenek. Ha ez megvalósul, elérjük a célunkat, ami egy-két érmet jelent” – fogalmazott a szakember.

Válogatottunk 17 tagú küldöttséggel utazik Szlovákiába, elsőként a szabadfogásúak méretik meg magukat, öt sportolónkért szoríthatunk, a hat női birkózónk szerdától próbál szerencsét, míg az ugyancsak hattagú kötöttfogású együttes pénteken kezdi el szereplését.

„Jól alakult a felkészülés, készen állunk az Európa-bajnokságra. Két-három érem reális lehet a csapattól, és bízom benne, hogy meglepetésnek is örülhetünk – fogalmazott Bácsi Péter Tatán. – Rengeteg a fiatal a válogatottban, akik miatt kellemes pillanatokat élhetünk át, és rutinos versenyzőink is akadnak, akik korábban szereztek már érmet világversenyen, köztük bárki felérhet a dobogóra Somorján. Kiváló esélyeink vannak tehát, bizakodó vagyok.”

A válogatott összetétele a rutint illetően valóban vegyes, öt birkózónk újoncként szerepel az Eb-n, és kilenc olyan sportolónk lép szőnyegre, aki állt már dobogóra felnőtt-világversenyen.

A világbajnoki ezüstérmes kötöttfogású klasszis, Szilvássy Erik (82 kg, Csepeli BC) jól szerepelt az év eleji UWW-rangsorversenyeken, Zágrábban ezüstérmet szerzett, Tiranában a harmadik helyen végzett:

„Erre a hétre már összeállt minden, nagyon jól érzem magam, kiválóan mennek az edzések. Természetesen az aranyéremért utazom, a legjobb tudásomat szeretném nyújtani. Úgy érzem, bennem van az is, hogy megnyerem az Eb-t, így megyek neki, jó birkózást szeretnék mutatni” – így Szilvássy.

A junior világ- és Európa-bajnok Elekes Enikő (65 kg, Csepel TC-KIMBA) az olimpiai kvalifikációs sorozatban ugyan megmérette magát, világversenyen most szerepel először a felnőttek között. Ráadásul mondhatni, dupláz, hiszen alig egy hónapja az U23-as Eb-n is próbára tette magát, ott ezüstérem került a nyakába: „Az U23-as Európa-bajnokság volt a fő versenyem, a felnőtt Eb-n indulásom azon múlt, hogyan sikerül az a viadal. Második lettem, ezért úgy döntöttük, megnézzük, mire lehetek képes Somorján. Ilyen rövid időn belül nem tudok kétszer csúcsformát hozni, a célom az, hogy pontot szerezzek. Mindenki azt mondja, alábecsülöm magam, de sokszor elkövettem már azt a hibát, hogy túl sokat várok el magamtól – ebbe most nem szeretnék beleesni” – mondta Elekes.

A kötöttfogásúak mestere, Lőrincz Viktor nem szeretne nagy terhet tenni tanítványaira, így nem fogalmazott meg konkrét elvárást, annyit azonban elárult, bárkiben benne van a jó szereplés lehetősége. A nők szövetségi kapitánya, Martin Gábor nyert mérkőzésekben gondolkozik, úgy fogalmazott, ha a hölgyek összesen nyolc-tíz győztes meccsel térnek haza, azzal már maradéktalanul elégedettek lehetne.