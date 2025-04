Losonczi Dávid és Szőke Alex barátságán csak a Farm VIP üthet léket?

Többek között az is, miképpen emlékeznek az első találkozásukra, s miért lettek elválaszthatatlan barátok. Milyennek látják a másikat a szőnyegen verseny közben, s bár más súlycsoportban szerepelnek, azt is elmondják, szerintük melyikük jönne ki győztesen kettejük csatájából. Szóba kerül az is, hogy mivel tudják őrületbe kergetni a másikat, s a végén egy kis matekfeladványra is jutott idő – amelyet azonban áthárítottak videónk nézőire.

A 2025-ös birkózó Európa-bajnokságot április 7–13-án rendezik a szlovákiai Somorján. A kötöttfogásúak 87 kg-os versenyében induló világbajnokunk, Losonczi Dávid jövő hét pénteken lép a szőnyegre, míg a hosszan tartó sérülése után visszatérő, világbajnoki ezüstérmes Szőke Alex szombaton kezdi meg a versenyét a 97 kg-os mezőnyben. A magyar csapat összesen 17 fővel vesz részt a kontinensviadalon.