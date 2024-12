Ligeti Dániel riválisa lett a Török Birkózószövetség elnöke

A török szövetség szerdán a honlapján közölte, hogy a 34 éve birkózó – akinek magyar a felesége – nyerte az elnöki posztért rendezett szavazást, 288-ból 189 voksot kapott. Akgül az arany- mellett két bronzérmet is szerzett szabadfogásban ötkarikás játékokon – ebből az utóbbit idén Párizsban, többek között Ligeti Dániel legyőzésével –, valamint háromszoros világ- és tizenegyszeres Európa-bajnok. A legendás nehézsúlyú birkózó ellenfele a posztért a szintén háromszoros vb-győztes, kötöttfogású Selcuk Cebi volt, aki 92 érvényes szavazatot kapott, de már a voksok számlálása közben gratulált Akgülnek.

„A szőnyegen mindent elértem, és most arra törekszem, hogy a pályafutásom során szerzett tapasztalataimmal a török birkózás felemelkedését segítsem” – mondta Akgül, aki Şeref Eroglut váltja a poszton. A Daily Sabah című török napilap szerint Akgül azt is kiemelte, hogy nemcsak a problémákat szeretné orvosolni, hanem egy sikeresebb jövőért is dolgozik.