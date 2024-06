Birkózó-rangsorverseny: Bácsi Péter szerint kevesebb versenyző, de erősebb mezőny várható hétvégén

A 41 éves sportvezető hétfőn az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában többek között arról is beszélt, hogy két olimpiai kvótás versenyző, Nagy Bernadett (76 kg) és Ligeti Dániel (szf, 125 kg) elővigyázatosságból nem lép szőnyegre a nemzetközi szövetség (UWW) idei második, egyben utolsó rangsoroló viadalán.

„Ez a rangsorverseny az utolsó, ami az olimpiai kiemelésbe még beleszámít, és vannak olyan súlycsoportok, amelyekben ez kifejezetten fontos lehet. Ez az egész mezőnyön látszik, bár kisebb a létszám, mint tavaly volt, ugyanakkor sűrűbb is, ezért jó küzdelmek várhatók, és a mi versenyzőink is jó állapotban vannak. Reméljük ezt majd a szurkolók a szőnyegen is látni fogják, de természetesen a csúcsformát még nem most, hanem az olimpián kell majd nyújtaniuk” – mondta Bácsi Péter, és azt is elárulta, hogy a pontok gyűjtésében a taktika is nagy szerepet fog játszani.

A versenyzőként kétszeres világ- és Európa-bajnok birkózó azt is megjegyezte, hogy az elnökség a múlt héten fogadta el azt a javaslatot, miszerint azok a versenyzők utazzanak a nyári játékokra, akik megszerezték a kvótát, így kötöttfogásban Losonczi Dávid 87 kilós világbajnok és a 77 kilóban vb- és Eb-ezüstérmes Lévai Zoltán, valamint szabadfogásban a tavalyi kvalifikációs vb 65 kilójának győztese, Muszukajev Iszmail és a nehézsúlyban ötszörös Eb-érmes Ligeti Dániel (125 kg), illetve a nőknél a 76 kilóban kétszeres Eb-bronzérmes Nagy Bernadett képviseli majd a magyar színeket a francia fővárosban.

A nemzetközi kvótaelosztásokról is szó esett, Bácsi pedig kiemelte, hogy bár az előzetes célkitűzést elérték – mivel 4–6 kvótát tűztek ki, és ötöt szereztek –, mégis maradt benne hiányérzet, mert lehetett volna akár hat-hét magyar induló is Párizsban. Ugyanakkor az egész nemzetközi mezőnyt megvizsgálva, nagy nevek és komoly birkózók maradtak le a nyári játékokról, és jelenleg azt tartják szem előtt, hogy ez az öt fő minél eredményesebben szerepeljen az olimpián.

Ligeti Dánielről elárulta, elképzelhető, hogy a párizsi lesz az utolsó versenye, „de az biztos, hogy az utolsó olimpiája”. A szakmai igazgató bízik benne, hogy a harmadik olimpiájára készülő Ligeti élni tud majd a lehetőséggel és pontszerző helyen végez.

„Nagyon erős a mezőny, és nem kis bravúr kell hozzá, ez pedig mind az öt versenyzőről elmondható. Pontszerző helyre akár mindannyian oda tudnak érni, és akár egy-két érmet is haza tudunk hozni, akkor pedig meg tudjuk közelíteni a sikeres tokiói szereplést” – fogalmazott Bácsi.

Nagy Bernadett - aki az európai kvalifikáción szerezte meg a párizsi indulási jogot - elárulta, hogy kisebb térdsérülése ugyan lelassította felkészülését, de már úgy érzi, ismét minden a terv szerint halad.

„Az állóképességem jó, emellett fizikailag és technikailag is szerintem ott vagyok az élmezőnyben, de világbajnokságon még nem birkóztam a felnőttek között, így nem tudom megmondani, hogy hol állok ezen a ranglistán. Ezt majd megpróbálom felmérni a versenyt követő kéthetes nemzetközi edzőtáborban, amire Tatán kerül sor” – mondta az újpesti birkózó, majd hozzátette, minden nap arra gondol, hogy érmes szeretne lenni, az olimpiára viszont nem, mivel ezzel "összenyomná" saját magát. A 23 éves magyar mentálisan erős versenyzőnek tartja magát, és „nem feszül rá” az olimpiára.

Bácsi záró gondolatai között elmondta, hogy a női birkózók mellett a kötöttfogásúaknak is szerveztek edzőtábort, amelyben nívós mezőny gyűlik össze a rangsorverseny után, míg a szabadfogás külföldön készül a továbbiakban. Az olimpiai csapat résztvevői pedig már várhatóan nem indulnak több versenyen a párizsi rajtig.