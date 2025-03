Szoboszlai Dominik: A PSG a legjobb csapat, amely ellen valaha játszottam

Fotó: Szabó Miklós Szoboszlai Dominik hozzászokhatott, hogy a legnagyobb, leghíresebb stadionokban lép pályára. Van tehát összehasonlítási alapja: melyik a legjobb hangulatú aréna? Az RB Leipzig játékosaként a Dortmund világhírű stadionjában ugyanúgy megfordult, mint a Bayern München otthonában, az Allianz Arenában, Angliában az Old Traffordot, az Emirateset (az Arsenal létesítménye), az Etihadot (a Manchester Cityé), a Tottenham pályáját immár mind ismeri. Szóval: melyik a kedvenc?

„A Puskás Aréna – jött a válasz kapásból. – Először is, teljesen más érzés otthon pályára lépni, az valóban hazai pálya. Angliában nincsenek ultrák, ám az egész stadion morajlik, van egy megszokott alapzaj. Más volt a Bundesligában is az atmoszféra. De amikor Budapesten hangzavar van, az semmihez sem fogható, szétüvöltik a stadiont, annál nincs jobb, persze, hogy az a kedvencem.”