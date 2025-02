Módosított az Opta a BL-erősorrendjén a sorsolás után, csökkentek a Liverpool esélyei

Pénteken kisorsolták a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének párosítását, az Opta szuperszámítógépe pedig új számítást végzett a csütörtöki után, miután minden csapat esetében eldőlt, milyen úton juthat be a döntőbe. Az Európa-liga erősorrendje is elkészült, ott is történtek változások a sorsolás előtti állapothoz képest.

A sorsolás előtt a Liverpoolnak még 20.2 százalék esélyt adott a szuperszámítógép a végső győzelemre, de miután kiderült, hogy Szoboszlai Dominik és társai a PSG-vel csapnak össze a nyolcaddöntőben, már csak 17.2 százalék esélyt lát az Opta arra, hogy a Mersey-partiak ünnepelhetnek az idény végén. A Barcelona esélyei 2.7 százalékkal nőttek, miután a katalánok megkapták a Benficát, így megelőzték a PSV-vel megmérkőző Arsenalt, amelynek 3.2 százalékkal rosszabbak a kilátásai, mint egy nappal korábban. Az Inter és a Real Madrid maradt a negyedik és az ötödik, de kicsit nagyobb sanszot látnak a győzelmükre a sorsolást követően – írja a theanalyst.com. Forrás: theanalyst.com A BL-NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

PSV (holland)–Arsenal (angol)

Real Madrid (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol)

Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool (angol)

FC Bruges (belga)–Aston Villa (angol)

Benfica (portugál)–Barcelona (spanyol)

Borussia Dortmund (német)–Lille (francia)

Bayern München (német)–Bayer Leverkusen (német)

Feyenoord (holland)–Internazionale (olasz)