Galántai kapus tartja a lelket a Slovanban

A SZAKEMBEREK NAGY RÉSZE a Slovant tartotta a leggyengébb láncszemnek a Bajnokok Ligájában az alapszakasz küzdelmei előtt, és igazuk lett. Miután a szlovák bajnokcsapat kedd este hazai pályán 3–1-re kikapott a VfB Stuttgarttól, továbbra is pont nélkül áll az utolsó forduló előtt, és alighanem pont nélkül is marad, mert a jövő héten a Bayern München otthonában lép pályára.

„Egyszerűen nem tudtunk mit kezdeni ellenfelünk letámadásával, ilyen szintű csapatokkal szemben jószerével nincs esélyünk. A Stuttgart a Bundesliga egyik leggyorsabb együttese, erőben és dinamikában egyaránt felülmúlt minket” − mondta a meccs utáni sajtótájékoztatón Vladimír Weiss, a pozsonyiak vezetőedzője.

Noha három gólt kapott, több sport­oldal szerint Dominik Takác, a Slovan kapusa volt a mezőny legjobbja. A 26 éves futballista kedd este négy alkalommal védett, kétszer ziccerhelyzetben, vagyis tényleg ragyogó teljesítményt nyújtott.

„Minden meccsre úgy készülök, hogy bravúrokat kell bemutatnom, azok nélkül ugyanis nem lehetek sikeres. Tudtam, hogy a Stuttgart ellen is sok feladatom lesz, kár, hogy nem tudtam még több lövést hárítani. A góloknál majdhogynem kiszolgáltatott helyzetben voltam, hiszen az öt és felesen belül rendre két-három játékos állt. A három kapott gól mindegyikénél beleértem a labdába, sajnos ennyi nem volt elég” − mondta lapunknak is nyilatkozva a Galántáról származó, magyarul is beszélő Dominik Takác.

„Nagyszerűek a reflexei, pótolhatatlan játékosa csapatunknak – méltatta kapusát Vladimír Weiss. − A nyáron sokat dolgoztunk azon, hogy idecsábítsuk nagy bajnoki riválisunktól, a Nagyszombattól, az elmúlt évek legjobb igazolásaként tekintünk rá. Csapatunk derekasan küzdött az eddigi BL-fordulókban, ő pedig nagy védésekkel igyekezett versenyben tartani minket.”

A Transfermarkt oldal szerint Dominik Takác piaci értéke fél év leforgása alatt megduplázódott, s jelenleg kétmillió euró.

„Számos ajánlat érkezett hozzánk érte, de mindegyiket elutasítottuk, jelenleg nem akarjuk értékesíteni. Igaz, a futball nagy üzlet, úgyhogy ha befut valami extra ajánlat, elgondolkodunk rajta…” − tette hozzá Vladimír Weiss.

BAJNOKOK LIGÁJA

7. FORDULÓ

2025. január 21., kedd

Slovan Bratislava (szlovák)–VfB Stuttgart (német) 1–3

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy D V L-K Gk P 1. Liverpool FC 7 7 – – 15–2 +13 21 2. FC Barcelona 7 6 – 1 26–11 +15 18 3. Arsenal 7 5 1 1 14–2 +12 16 4. Internazionale 7 5 1 1 8–1 +7 16 5. Atlético Madrid 7 5 – 2 16–11 +5 15 6. Milan 7 5 – 2 13–9 +4 15 7. Atalanta 7 4 2 1 18–4 +14 14 8. Bayer Leverkusen 7 4 1 2 13–7 +6 13 9. Aston Villa 7 4 1 2 9–4 +5 13 10. Monaco 7 4 1 2 13–10 +3 13 11. Feyenoord 7 4 1 2 17–15 +2 13 12. Lille OSC 7 4 1 2 11–9 +2 13 13. Brest 7 4 1 2 10–8 +2 13 14. Borussia Dortmund 7 4 – 3 19–11 +8 12 15. Bayern München 7 4 – 3 17–11 +6 12 16. Real Madrid 7 4 – 3 17–12 +5 12 17. Juventus 7 3 3 1 9–5 +4 12 18. Celtic 7 3 3 1 11–10 +1 12 19. PSV 7 3 2 2 13–10 +3 11 20. FC Bruges 7 3 2 2 6–8 –2 11 21. Benfica 7 3 1 3 14–12 +2 10 22. Paris SG 7 3 1 3 10–8 +2 10 23. Sporting CP 7 3 1 3 12–11 +1 10 24. VfB Stuttgart 7 3 1 3 12–13 –1 10 25. Manchester City 7 2 2 3 15–13 +2 8 26. Dinamo Zagreb 7 2 2 3 10–18 –8 8 27. Sahtar Doneck 7 2 1 4 7–13 –6 7 28. Bologna 7 1 2 4 3–8 –5 5 29. Sparta Praha 7 1 1 5 7–19 –12 4 30. RB Leipzig 7 1 – 6 8–14 –6 3 31. Girona 7 1 – 6 4–11 –7 3 32. Crvena zvezda 7 1 – 6 12–22 –10 3 33. Sturm Graz 7 1 – 6 4–14 –10 3 34. Salzburg 7 1 – 6 4–23 –19 3 35. Slovan Bratislava 7 – – 7 6–24 –18 0 36. Young Boys 7 – – 7 3–23 –20 0

8. FORDULÓ

2025. január 29., szerda

21.00: Aston Villa (angol)–Celtic (skót)

21.00: Bayer Leverkusen (német)–Sparta Praha (cseh)

21.00: Borussia Dortmund (német)–Sahtar Doneck (ukrán)

21.00: Young Boys (svájci)–Crvena zvezda (szerb)

21.00: Barcelona (spanyol)–Atalanta (olasz)

21.00: Bayern München (német)–Slovan Bratislava (szlovák)

21.00: Internazionale (olasz)–Monaco (francia)

21.00: FC Salzburg (osztrák)–Atlético Madrid (spanyol)

21.00: Girona (spanyol)–Arsenal (angol)

21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Milan (olasz)

21.00: Juventus (olasz)–Benfica (portugál)

21.00: Lille (francia)–Feyenoord (holland)

21.00: Manchester City (angol)–Club Bruges (belga)

21.00: PSV (holland)–Liverpool (angol)

21.00: Sturm Graz (osztrák)–RB Leipzig (német)

21.00: Sporting CP (portugál)–Bologna (olasz)

21.00: Brest (francia)–Real Madrid (spanyol)

21.00: VfB Stuttgart (német)–Paris Saint-Germain (francia)