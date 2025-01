BL-döntő: megtartotta első operatív egyeztetését a magyar szervezői csoport

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) honlapjának beszámolója szerint kevesebb mint másfél évvel a 2026. május 30-i finálé előtt is egyértelmű, hogy „a Puskás Aréna és a magyar főváros készen áll a világ legnézettebb sporteseményének rendezésére”, mint ahogy az is, hogy a stadionon kívüli kísérőesemények sora még a 2023-as Európa-liga-döntőnél is hosszabb lesz.

Az MLSZ rendezőgárdája mellett részt vesz az előkészítésben és szervezésben a Nemzeti Sportügynökség, amely a Puskás Aréna üzemeltetője, illetve a hazai sportrendezvények lebonyolításában komoly tapasztalatokkal rendelkező Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ).

Az egyeztetés február közepén folytatódik, amikor a főszervező európai szövetség (UEFA) küldöttsége első helyszíni bejárását tartja a Puskás Arénában.