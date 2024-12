Az utolsó szalmaszálba kapaszkodna az RB Leipzig

CSAK A GYŐZELEM tarthatja életben az RB Leipzig továbbjutási reményeit a Bajnokok Ligája alapszakaszában. Könnyű dolga azonban finoman szólva sem lesz a lipcsei csapatnak, mert az Aston Villa látogat a Red Bull Arénába, az angol csapat pedig legutóbbi öt tétmérkőzéséből csak egyszer hagyta el vesztesen a pályát (0–3 a Chelsea ellen). A birminghamiek ráadásul a kilencedik helyről várják a fordulót, a három pont megszerzésével pedig nagy lépést tehetnek a sikeres kupatavasz felé.

Amiben bízhat a lipcsei együttes: szombaton 2–0-ra nyert a Holstein Kiel otthonában a Bundesliga 13. fordulójában. Willi Orbán kiemelkedően futballozott, többek között 90 százalékos hatékonysággal passzolt és négy megnyert légi párbaja is volt, ennek köszönhetően a mértékadó német szaklap, a Kicker 2-es osztályzattal honorálta teljesítményét, és beválasztotta a forduló csapatába is – az idény során már harmadszor. Szintén bekerült a legjobbak közé Gulácsi Péter, akit a SofaScore választott be a 13. forduló álomcsapatába. A magyar kapus 7.8-as osztályzatot kapott a portáltól, öt védést jegyeztek fel a neve mellé.

„Nyernünk kell, hogy legyen esélyünk januárban becsúszni a következő fordulóba – nyilatkozta a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Marco Rose, az RB Leipzig vezetőedzője. – Magunknak köszönhetjük, hogy ilyen nehéz helyzetbe kerültünk, de a srácok ezer fokon égnek, a maximumot akarják nyújtani!”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Celtic (skót) (Tv: Sport2)

18.45: Girona (spanyol)–Liverpool (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: RB Leipzig (német)–Aston Villa (angol) (Tv: Sport1)

21.00: Bayer Leverkusen (német)–Internazionale (olasz) (Tv: Sport2)

21.00: Atalanta (olasz)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: FC Bruges (belga)–Sporting CP (portugál)

21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Bayern München (német), Gelsenkirchen

21.00: RB Salzburg (osztrák)–Paris Saint-Germain (francia)

21.00: Brest (francia)–PSV Eindhoven (holland)