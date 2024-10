„Kezd ijesztő lenni, ahogy Slot a Liverpoollal szerepel”

„Arne Slot vállalta a nem éppen kis kihívást, hogy a Liverpoolt vezesse a kilenc évig tartó Jürgen Klopp-éra után, és a holland ijesztően jól szerepel a csapattal az eddigi két hónapban – kezdi a holland és a német szakember összehasonlítására építő elemzését a lipcsei székhellyel működő, regionális közszolgálati médium, a Mitteldeutscher Rundfunk weboldala az RB Leipzig–Liverpool szerdai BL-meccs kapcsán. – Az az ijesztő, hogy mennyire zökkenőmentesen lép át a csapat az új korszakba. Hiszen a Chelsea elleni, küzdelmes, de megérdemelt győzelem már a tizedik volt a sorban, tizenegy tétmérkőzés alatt (csak a Nottingham Foresttől kapott ki Slot csapata – a szerk.). A Liverpool vezeti a Premier League-et a címvédő és első számú esélyes Manchester City előtt és két győzelemmel kezdett a Bajnokok Ligájában, a Milant idegenben 3–1-re, a Bolognát otthon 2–0-ra verte meg.”

A cikk ezután egy kicsit Slot Liverpoolig vezető útjával foglalkozik, kiemelve a Feyneoorddal nyert bajnoki címet és Holland Kupát, valamint a Roma ellen 2022-ben elveszített Európa-konferencialiga-döntőt.

„A holland edző aligha vállalhatott volna nehezebb örökséget, a Jürgen Klopp irányításával az elmúlt kilenc évben 491 tétmérkőzés során minden lényeges címet elnyerő Liverpool átvételénél. De ki utasította volna vissza a vörösök hívó szavát? – teszi fel a költői kérdést cikkében az mdr.de. – Slot már a hivatalba lépése előtt tudhatta, hogy Kloppnak köszönhetően Liverpoolban egy tökéletesen megművelt szántóföldet talál. Ezért nem is volt szükség jelentős személycserékre, a nyáron csak egy új játékos érkezett, az eddig csak kisebb feladatokat kapó Federico Chiesa. A két edző 4–3–3-as hadrendje is megegyezik, bár Slotnál védekezésben a védelem előtti játékosok tulajdonképpen egy hatos védelmi falat alkotnak, egymás mellett helyezkedve.”

A szerző ezután kitér Slot csapatának alapembereire. Közéjük tartozik a középpályán Ryan Gravenberch, aki Jürgen Kloppnál nem számított kulcsembernek, ebben az idényben viszont már tíz tétmeccsen játszott, mindegyiken kezdőként, és le sem cserélte őt a holland szakember. Ugyanilyen fontos a védelem két tornya, Virgil van Dijk és a korábbi lipcsei Ibrahima Konaté, ők is tíz-tíz meccsnél tartanak, pedig utóbbi ugyancsak nem tartozott a kihagyhatatlan játékosok közé Kloppnál. Egyébként nincs sok változás Klopp alapcsapatához képest, leszámítva, hogy a kapus Alisson Becker combsérülés miatt több hétre kidőlt. A védelem két szélén most is Trent Alexander-Arnold és Andrew Robertson játszik, a középpályáról Alex Mac Allister továbbra is meghatározó, 11 meccse volt eddig. A támadósorban a Liverpoolt 2017 óta szolgáló Mohamed Szalah még mindig pótolhatatlannak tűnik, a másik oldalon továbbra is általában Luis Díaz kezd és az ő helyén kaphat szerepet Cody Gakpo, elöl, középen Diogo Jota tűnik az első számú választásnak és közvetlenül mögötte játszik, az előző idényhez képest egy sorral előrébb, Szoboszlai Dominik.

Az elemzés kiemeli, hogy a Liverpool igazi ereje az egységben rejlik, abban, hogy Slot tovább tudta építeni a Klopp által lerakott alapokat, és talán csak az Alexander-Arnold és Szalah bizonytalan jövőjét érintő kérdéskör tud egy kicsit rontani a liverpooli szurkolók hangulatán, hiszen mindkettejüknek lejár a szerződése jövő nyáron.

Az mdr.de külön bekezdést szentel annak, hogy Jürgen Klopp, aki januártól a Red Bull futballhálózatának stratégiai igazgatója lesz, nem lesz jelen a szerdai mérkőzésen, és az RB Leipzig vezetőedzője, Marco Rose elmondta, nem is beszélt a leendő igazgatóval a szerdai meccsről.

Ugyanakkor a zdf.de-nek nyilatkozott Klopp szerepéről a kölni sportegyetem professzora, Daniel Memmer, aki szerint Klopp tulajdonképpen ugyanazt a szakmaiságot képviselte Liverpoolban, amit Ausztriában a Salzburg és Németországban a Leipzig, ezért is került annyi lipcsei és volt salzburgi játékos az évek alatt az angol klubhoz (Sadio Mané, Naby Keita, Minamino Takumi, Ibrahima Konaté és legutóbb Szoboszlai Dominik). Ezért tartja tökéletes választásnak a professzor a Red Bull részéről Klopp szerződtetését Marco Rose mellé egyfajta tanácsadói, mentor szerepbe, és ezért is lesz különösen érdekes a szerdai mérkőzés, hogy mire megy a Leipzighez nagyon hasonló szakmai alapra épített, kiváló formában lévő, de már nem Klopp által irányított Liverpool a német bajnokságban remeklő (várhatóan Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal a kezdőben felálló) lipcseiek vendégeként.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

Szerda, 21.00: RB Leipzig (német)–Liverpool FC (angol) – élőben az NSO-n!