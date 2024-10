Szoboszlai Dominik: A Leipzignek köszönhetően váltam azzá a játékossá, aki ma vagyok

Szoboszlai Dominik 2023 nyarán szerződött 70 millió eurós átigazolási díjért Lipcséből Liverpoolba, de volt csapata nem feledkezett meg róla, interjút kért tőle. A 23 éves játékos először elmondta, jól érzi magát a „vörösöknél”, és hogy nagyon kemény a Premier League, minden mérkőzés rendkívül intenzív, de szeret Angliában játszani. Majd arról kérdezték, milyen lesz számára a szerdai BL-meccs.

„Természetesen különleges összecsapás lesz, mert két és fél remek évet töltöttem el Lipcsében – kezdte a 49-szeres válogatott futballista. – Még mindig sok ismerős van a klubnál, és nagyon hálás vagyok a két kupagyőzelemért meg a sok-sok élményért. Elvégre a Leipzignek köszönhetően váltam azzá a játékossá, aki ma vagyok. A lipcsei időszak nélkül aligha juthattam volna el a világ legjobb bajnokságába.”

Elárulta, Benjamin Henrichsszel továbbra is sokat beszél, jó barátok lettek, amikor csapattársak voltak. Természetesen a magyar válogatott játékosokkal, Willi Orbánnal és Gulácsi Péterrel is tartja a kapcsolatot, de várja, hogy találkozzon a többiekkel is, hiába ellenfélként lépnek ezúttal pályára. A Leipzigről elmondta Szoboszlai, szerinte a csapat minden évben esélyes arra, hogy címet nyerjen, és lenyűgözőnek tartja, mennyi jó játékost tud kinevelni, felépíteni, ami a minőségét jelzi.

Mint lapunk is beszámolt róla, nemrég Jürgen Kloppot, a Liverpool előző menedzserét nevezték ki a Red Bull futballvezetőjének, akivel a 2023–2024-es idényben együtt dolgozott a magyar futballista – a német tréner is szóba került a beszélgetés során.

„A Red Bull szerencsésnek tarthatja magát, hogy meg tudta szerezni Jürgent – óriási fogás. Remek fickó, nagyon ért a futballhoz, és mindenhol sikeres volt, ahol megfordult. A legjobbakat kívánom, mert nagyon hálás vagyok neki, hogy odavitt Liverpoolba, és megadta nekem a lehetőséget, hogy a legmagasabb szinten játszhassak” – nyilatkozta Szoboszlai, aki elmondta azt is, hogy a Leipzignek és a Poolnak is megvan az esélye arra, hogy sikeres Bajnokok Ligája-idénye legyen, függetlenül a szerdai mérkőzés kimenetelétől.

„Mindkét keret rendkívül minőségi. Iszonyatosan nehéz meccs elé nézünk, Lipcsében nem könnyű pályára lépni. Úgy is kőkemény feladat vár ránk, hogy elveszítették az első két összecsapásukat, mert az eredmények nem tükrözik azt, amire képesek. Természetesen azért abban bízom, hogy hazavisszük a három pontot Liverpoolba” – zárta gondolatait az angol együttes 8-asa.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

Szerda, 21.00: RB Leipzig (német)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!