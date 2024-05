„A csapatok félnek játszani a Real Madrid ellen” – Gareth Bale a BL-döntőről

„A Real Madridnak van egy aurája ebben a versenysorozatban – idézte az El Mundo Deportivo Gareth Bale-t a brit The Guardian nyomán. – Még ha játszottam is ott, ezt nehéz megmagyarázni. Nyilvánvaló, hogy ez a trófea sokat jelent a klubnak és a szurkolóknak, mivel ez a legfontosabb sorozat és minden évben ezen van a fő hangsúly. Amikor nincsenek jó helyzetben, még akkor is megtalálják a módját, hogy felálljanak és megnyerjék a meccset. A csapatok félnek a Real Madrid ellen játszani, és ez egy nagyon fontos dolog.”

Bale játékosként 2014-ben, 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban és 2022-ben is megnyerte a Bajnokok Ligáját a Real Madriddal, ráadásul 2014-ben és 2018-ban is betalált a döntőben, utóbbi alkalommal kétszer is eredményes volt a Liverpool ellen.

A labdarúgástól tavaly visszavonult korábbi klasszis bízik benne, hogy a madridiak nagy sorozata a Borussia Dortmund ellen is folytatódik majd: „Sokáig voltam ott, még mindig követem az eredményeiket és szeretem a csapatot, szurkolok nekik, ahogy tettem azt fiatalabb koromban is. Teljesen egyértelmű, hogy azt szeretném, ha a Real Madrid emelné magasba a trófeát. Tudják kezelni a nyomást, és azzal is tisztában vannak, hogy mire számíthatnak, ez pedig nagy előny egy döntőben” – fogalmazott Bale.