„Már nemcsak tartok valahova, hanem kezdek odaérni az európai elitbe” – Takács Boglárka

Már most országoscsúcs-döntő formában van Takács Boglárka! Minden idők leggyorsabb magyar sprinternője a szabadtéri szezont május közepén két győzelemmel kezdte (Savona és Zágráb), ám ezután Bydgoszczban és Rehlingenben sem jött ki neki a lépés – többek között a rossz szélviszonyok miatt. Az elmúlt napokban északon már a képességeinek megfelelően tudott szerepelni, Stockholmban és Turkuban is előremutató eredményeket ért el.

„Nagyon kellett az önbizalmamnak, vártam már egy ilyen visszacsatolásra – mondta lapunknak Takács Boglárka. – Előtte a szabadtéri szezonban szinte mindenhol rossz körülmények fogadtak, esővel vagy óriási szembeszéllel. A cél az volt, hogy június végére kerüljek formába, de azért nem volt jó látni ezeket az eredményeket a nevem mellett.”

Edzője, Németh Roland le akarta mondani a következő versenyeket, és azt mondta tanítványának, hogy inkább az edzésekre koncentráljanak a madridi csapat Európa-bajnokságig hátralévő időben. A sprinter mégis ragaszkodott hozzá, hogy a stockholmi Gyémánt Liga-fordulóban és a turkui Gold-versenyen is rajthoz álljon. Sikerült is meggyőznie mesterét, majd a két északi viadalon ki is jött a jó eredmény.

„Stockholmban jókedvvel tudtam odaállni, a kettes pálya ellenére a célegyenesbeli hátszéllel jól sikerült a verseny. Elégedett voltam a 23.09-es kétszáz méteremmel, előrelépésnek éreztem. Onnan utaztam át Finnországba, ahol hasonlóan jó körülmények fogadtak. Északon a huszonegy-két fok sem érződik melegnek, ami nem baj, kellően friss volt a levegő, hogy jól lehessen futni. Mivel Turkuban a hátszél felé fordítják a pályát, ott is garantáltak voltak a jó viszonyok. A célom a döntőbe jutás volt, egy 11.30 körüli idővel már elégedett lettem volna. Mondhatni, megleptem magam a 11.10-zel, ami után már mosolyogva, feszültség nélkül tudtam odaállni a fináléra.”

Takács az előfutam-eredményével beállította volna saját országos csúcsát, azonban +2.0-nál erősebb hátszélben nem hitelesítik rekordként az időket. A fináléban már „legális” körülmények uralkodtak a pályán, a 2.4-es hátszél megfeleződött, 1.2-esben 11.11-et futott, amivel az új-zélandi Zoe Hobbs mögött a második helyen ért célba. A „vert mezőnyben” volt – többek között – a luxemburgi Patrizia van der Weken, aki télen a fedett pályás vb-ről és Eb-ről is bronzérmesként térhetett haza. A kontinensviadal a 23 éves magyarnak is jól sikerült, hiszen 60 méteren az előfutamát és az elődöntőjét is országos csúccsal megnyerve jutott be a döntőbe, ahol hetedikként zárt.

„Fontos mérföldkő volt a pályafutásomban az Eb, hiszen először jutottam be felnőttvilágversenyen a döntőbe. Nagy motivációt adott a jövőre, pozitív visszacsatolás volt, hogy hatvan méteren is sikerült ennyire jól szerepelnem. Már nemcsak tartok valahova, hanem kezdek odaérni az európai elitbe” – bizakodott.

A 2025-ös szabadtéri időszak a legtöbbeknek május közepétől a szeptemberi világbajnokságig tart. Mivel négy hónapon keresztül nem lehet csúcsformában maradni, a formaidőzítés lesz a kulcsa a sikeres szereplésnek. Az első csúcsformát a magyarok közül a legtöbben, így Takács is a csapat Európa-bajnokságra időzítik, ez a verseny a vb-kvalifikációba is nagyobb súllyal számít bele.

„Molnár Attila nélkül nem lesz egyszerű a bennmaradás Madridban, ő sok pontot gyűjthetett volna, sajnálom, hogy nem tud részt venni az Eb-n. Viszont aki jön, még jobban odateszi magát. Van néhány ország, amellyel küzdhetünk, de minden az adott napon fog múlni, hogy ki mennyire tudja kihozni magából a maximumot. Van esélyünk az első divízióban maradni, ám ahhoz mindennek klappolnia kell, és kis szerencse is kell hozzá.”

A sprinter a magyar csapatból egyedüliként három versenyszámban, 100-on, 200-on és a 4x100-as váltó tagjaként is rajthoz áll a spanyol fővárosban.