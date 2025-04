Armand Duplantis augusztusban visszatér Budapestre

A 2023-AS VILÁGBAJNOKSÁG ÓTA ELŐSZÖR rendeznek atlétikai versenyt a Nemzeti Atlétikai Központban. Augusztus 12-én a Gyulai István Memorial tizenegy székesfehérvári esztendő után visszatér a fővárosba. A verseny 2011 óta íródó története a régi Puskás Ferenc Stadionban kezdődött, majd onnan áttette székhelyét a királyok városába, az idén pedig már ismét Budapest ad otthont a legrangosabb hazai egynaposnak.

„Még nem vagyunk nagykorúak, de szeretnénk azzá válni – mondta az esemény hétfői sajtótájékoztatóján Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, utalva arra, hogy ez már a 15. Memorial lesz a sorban. – Jelenleg a serdülőkorát éli a viadal, de már most is a világ egyik legnagyobb egynaposa. Bízom benne, hogy a magyar atlétika kétezerhuszonötben is csak profitálni fog az eseményből. Már csak azért is, mert a legjobbjaink ezúttal is megkapják a lehetőséget, hogy egy erős pontértékkel bíró versenyen javítsanak a helyezésükön a vb-kvalifikációban.”

A szeptember 13-án kezdődő és 21-én véget érő tokiói szabadtéri vb-hez augusztus 24-én zárul a kvalifikációs ranglista. Éppen ezért, a Memorial az egyik utolsó lehetőség lesz az esztendő fő versenyén való részvétel kivívásában.

„Nincs olyan nemzetközi sportesemény a Forma-1-es Magyar Nagydíjon kívül, amelyiket évről évre hosszabb ideje, megszakítás nélkül hazánkban megrendeznek – ezt már Deutsch Péter, a szervezőbizottság elnöke mondta. – Az elmúlt években különleges kapcsolat alakult ki a sportok királynője és a királyok városa között, egészen különleges volt minden évben élettel megtölteni a Bregyó közi Atlétikai Centrumot Székesfehérváron. A jegyértékesítés délben elindult, a verseny honlapján mindenki megválthatja a belépőjét már most.”

Spiriev Attila sportigazgató szintén háláját fejezte ki Székesfehérvár felé, majd kiemelte, hogy a sportág szempontjából óriási dolog, hogy nyáron már a Nemzeti Atlétikai Központban gyűlnek össze a világ legjobb atlétái. A szakember tíz nagy nevet is bejelentett, akik már biztosan eljönnek a versenyre. Természetesen ismét lesz kinek szurkolni, az olimpiai ezüstérmes Halász Bence, a fedett pályás Európa-bajnok és a váltóval vb-bronzérmes Molnár Attila mellett az idén egyaránt fedett Eb-döntőbe jutó Kozák Luca és Takács Boglárka is megmutatja magát.

Rajtuk kívül már hat nemzetközi szupersztár érkezése is biztos:

Armand Duplantis (svéd): Napjaink leghíresebb atlétája 2022 után ismét ugrik a Memorialon, Budapestről szép emlékei lehetnek, hiszen két éve világbajnok lett nálunk. Már több mint fél éve megkezdődtek vele a tárgyalások, hogy láthassuk őt rúdugrásban, a hat méter és a 611 centiméter „kötelező” lesz tőle.

Femke Bol (holland): A 400 méteres gátfutás budapesti világbajnoka négy év után vesz részt ismét ezen a versenyen, azóta a 400 méter fedett pályás világrekordere és a vegyes váltóval ötkarikás aranyérmes lett.

Emmanuil Karalisz (görög): Az újdonsült fedett pályás Európa-bajnok rúdugró nemrég még Armand Duplantist is versenyre késztette a vb-n. A 605 centis egyénijével bármilyen másik korszakban megnyerte volna azt a versenyt is.

Miltiadisz Tentoglu (görög): Olimpiai, világ- és Európa-bajnok távolugró, aki szeretne versenycsúcsot ugrani abban a stadionban, ahol a világbajnoki cím bezsebelésével teljessé tette az aranykollekcióját.

Ethan Katzberg (kanadai): Halász Bence legnagyobb ellenfele, aki tavaly olyan messzire repítette a kalapácsot, mint az elmúlt két évtizedben senki más. Az olimpiai és a világbajnoki cím védője.

Steven Gardiner (bahamai): A 400 méter olimpiai és világbajnoka már a hetedik Gyulai István Memorial-sikerére hajt, de ehhez Molnár Attilának is lesz egy-két szava…

Magyar sztáratléták is elindulnak a Gyulai Memorialon