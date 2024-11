Atlétika: az utolsó négyszáz méter döntött a New York-i Maratonin

TÖBB MINT ÖTVENEZER FUTÓ várta vasárnap reggel a Verrazano-Narrows híd lábánál az 53. New York-i Maratoni rajtját. A világ egyik legnagyobb maratonija egyben a legkülönlegesebb is, ugyanis az útvonal a „Nagy Alma” mind az öt nagy kerületét érinti.

A mezőny Staten Islandről vág neki a 42 195 méteres kihívásnak, majd a Verrazano-Narrows hídon átkelve előbb Brooklyn, majd Queens városrészek következnek, hogy aztán a Queensboro hidat átszelve a futók megérkezzenek Manhattan szigetére. Ezután egy néhány kilométeres szakasz következik Bronxban, ahonnan visszatérnek Manhattanbe, hogy a felhőkarcolók árnyékában haladva célba vegyék a Central Parkban található befutót.

A verseny idén mind a nők, mind a férfiak között az utolsó 400 méteren dőlt el a fél Budapest méretű parkban. Abdi Nageyee hatalmas csatában kerekedett felül a 2022-es bajnok Evens Chebeten. Kettejük között alig hat másodperc volt a különbség, ami egy több mint két órán át tartó versengésben hihetetlenül kis különbség.

A szomáliai születésű holland maratonistának 35 éves koráig kellett várnia élete legnagyobb diadalára. Korábbi sikerei közül a 2021-es tokiói olimpián elért ezüstérme volt a legkiemelkedőbb, amit a legendás Eliud Kipchoge mögött célba érve zsebelt be.

„A célvonalat átszelve hirtelen nem is tudtam, hogy ez most álom vagy valóság, New Yorkban győztem, ami elképesztő. Nagyon sok munka van mögöttem, végig összpontosítani tudtam” – mondta már a Central Parkban a győztes, aki augusztusban idő előtt befejezte a párizsi olimpiát.

A női versenyt megnyerő Sheila Chepkirui is elmúlt már 33 éves, de korábban még nem ért el semmi ehhez foghatót. Ráadásul éppen a címvédő Hellen Obirit hajrázta le, aki idén és tavaly Bostonban is rangos maratonit nyert meg, három hónapja pedig bronzéremmel gazdagodott az ötkarikás játékokon.

53. NEW YORK-I MARATONI

Férfiak

1. Abdi Nageeye (holland) 2:07:39

2. Evans Chebet (kenyai) 2:07:45

3. Albert Korir (kenyai) 2:08:00

Nők

1. Sheila Chepkirui (kenyai) 2:24:35

2. Hellen Obiri (kenyai) 2:24:49

3. Vivian Cheruiyot (kenyai) 2:25:21