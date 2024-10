Szabó Nóra 10 kilométeren is egyéni csúcsot futott

Már szombaton ellepték a futók a fővárost és annak rakpartjait. A két napon át tartó 39. Spar Budapest Maraton Fesztivál első délelőttjén a lelkes amatőrök és a profi atléták a rövidebb távokon próbálhatták ki magukat. A világ minden tájáról érkeztek futók erre a hétvégére, amelynek a programja a 10 kilométerrel vette kezdetét.

A mezőnyben ott volt a két héttel ezelőtt Berlinben 2:27:31-es magyar csúcsot elérő Szabó Nóra is. Ha már ott volt, meg is nyerte azt. Az MTK Budapest futónője továbbra is fantasztikus formában van, 33:09 perces új egyéni csúccsal győzött. Korábbi legjobb eredményét szintén ezen a versenyen futotta, még három évvel ezelőtt, ezen tudott most 25 másodpercet javítani.

„A maratoni utáni egy pihenősebb hét következett, ami nem jelenti azt, hogy nem futottam. Aztán most, ezen a héten is volt két erős edzésem. Ez a verseny már Berlin előtt is be volt tervezve, tökéletes időjárási körülmények között futhattam. Legalább 3:20 perces kilométereket szerettem volna futni, nagyon elhittem, hogy meg tudom ezt csinálni. Hét kilométerig vezettem egy csoportot, ekkor egy srác mögött tudtam teljesíteni a következő két kilométert, ami nagy segítség volt. Örülök az eredményemnek” – mondta a 36 éves atléta, akinél a férfiak közül is csupán kilencen értek hamarabb célba.

A 3133 (be)futó közül két fiatal magyar volt a legjobb. Gáll András és Honti Marcell is 31 perccel kezdődő időt futott, ami a Lánchidat és a Szabadság hidat is érintő pályán óriási teljesítmény.

Az 5 kilométeres távon a 2008-as születésű Acsádi Bence diadalmaskodott. A tehetséges futó ugyanúgy a Szekszárdi Sportközpont versenyzője, mint a maratoni futásban két héttel ezelőtt Szűcs Csaba országos csúcsát megdöntő Szemerei Levente.

A maratoni táv mezőnye vasárnap reggel 9 órakor vág neki a 42 195 méteres küzdelmeknek.

39. SPAR BUDAPEST MARATON FESZTIVÁL

5 km. Férfiak: 1. Acsádi Bence (Szekszárdi Sportközpont) 16:01. 2. Major Dániel (TovaFutók SE Ajka) 16:08, 3. Gurály Attila 16:08. Nők: 1. Juhász Dorottya (VSD Dunakeszi) 17:52, 2. Dobó Eszter 17:55, 3. Lesku Enikő (TFSE) 18:08

10 km. Férfiak: 1. Gáll András (Trion SC) 31:12, 2. Honti Marcell (VEDAC) 31:38, 3. Sam Gilliver (brit) 31:46. Nők: 1. Szabó Nóra (MTK Budapest) 33:09, 2. Farkas-Ohn Kinga (MATE-GEAC) 35:38, 3. Bakonyi Fruzsina (Footour S.E. Tata) 36:56