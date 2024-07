Shericka Jackson és Gianmarco Tamberi drámai sérülése a Gyulai István Memorialon

Kishane THOMPSON, a férfi 100 méter győztese: – Ez volt az első versenyem Magyarországon, lehet, hogy kívülről könnyűnek tűnt, de mégsem úgy ment, ahogyan szerettem volna. Ez az első szezonom ezen a szinten, még néhány dolgot szoknom kell az ilyen versenyeken. Minden egyes ilyen alkalom fontos lépés az olimpiáig hátralévő időszakban. Szeretnék sérülésmentesen megérkezni Párizsba, és kihozni magamból a legtöbbet. MOLNÁR Attila, férfi 400 méter: – Ritkán jellemző rám, hogy a meleg idő ennyire megvisel, mégis igyekeztem úgy hozzáállni, hogy csúcsteljesítményt nyújtok most is. Nem igazán figyeltem, ki fut mellettem, de nem vagyok elégedett az eredményemmel. Az olimpiáig már csak maximum egyszer fogok versenyezni, akkor is ki fogok adni magamból mindent, ami bennem van. TAKÁCS Boglárka, női 100 és 200 méter: – Ritkán mondok ilyet, de most talán a kétszáz méter ment jobban. Szerettem volna egy harcos, bátor futást kihozni magamból, ez sikerült. A száz méter közben azt éreztem, nem tudok gyorsulni, olyan volt, mintha falnak mennék. Picit ijesztő érzés volt, mert ezen a távon szinte sohasem fáradok el. A szezon elején egy picit túlvállaltuk magunkat, voltak már előre fixált versenyeim, és közben meghívtak magasabb besorolású Gold-, illetve Gyémánt Liga-versenyekre, amelyekre nem mond nemet az ember. De tanultunk belőle, és már az olimpia előtti időszakot is ezeknek a tapasztalatoknak a fényében alakítottuk ki.