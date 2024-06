Klekner Hanga országos csúccsal lépett Párizs felé

KLEKNER Hanga, a női rúdugrás országos bajnoka: – Az elmúlt időszakban az Európa-bajnokságon és Görögországban is ehhez hasonló melegben versenyeztem, így ez nem okozott extra nehézséget. Viszont 430-ra már nagyon puha volt a rúd, de harmadikra át tudtam fogni, és megoldottam. Mostanában összeállt a technika, különböző rudakkal tudtam nagyokat ugrani, jó formában vagyok. A 456-os csúcsom után mindenki sajnálta, hogy azt nem itthon ugrottam, úgyhogy most mindenki örülhetett neki, hogy a 457-et már hazai földön értem el. Sűrű volt ez a mögöttünk lévő időszak, ezen az olimpiáig picit lazítani fogunk. KRISZT Sarolta, a női 400 méter országos bajnoka: – Elégedett vagyok a teljesítményemmel. Nagyon reméltem, hogy be tudok menni 53 másodperc alá, az Eb-n a váltóban futott eredményem alapján ez benne is volt, de valamennyire mégis meglepődtem, hogy sikerült. Külön nem készülünk a 400-ra, de alapozunk és sok futómunkát végzünk, továbbra is a többpróbázás van a fókuszban. A célom az U20-as világbajnokság hétpróbája Peruban, remélhetőleg augusztus végére minden össze fog állni. TAKÁCS Boglárka, a női 100 méter országos bajnoka: – Meleg volt, de ez nem gátolta volna a csúcsdöntést, viszont a szél az most egyáltalán nem segített, az oldalszél beforgott szembe szélnek. Az Európa-bajnokság után kipihentem magam, kitisztult a fejem. Nem az országos bajnokság volt a főversenyem, de igyekeztem minél jobb eredménnyel megvédeni a címem. Összességében elégedett vagyok a mai futásommal. Az időm 11.19 lett, biztató a jövőre nézve, hogy sikerült stabilizálnom a 11.10–11.20 körüli eredményeket. MOLNÁR Attila, a férfi 400 méter országos bajnoka: – Úgy számoltam, hogy idén ennél hét fokkal alacsonyabb hőmérséklet volt a legmelegebb, amiben rajthoz álltam. Büszke vagyok a mai teljesítményemre, de egy kis hiányérzet maradt bennem. Nem olyan lábbal keltem fel, hogy „ide nekem mindent”. Ez nem akkora probléma, mert úgy gondolom, hogy az országos bajnokságot elsősorban meg kell nyerni. Sokan mondják, hogy egy bajnok akkor bajnok, ha a rossz napokon is győzni tud, ezt én is így gondolom. KOVÁCS Ferenc Soma, az 1500 méter országos bajnoka: – Örülök neki, hogy a 2023-as mezei futó bajnoki címem után most már pályán is sikerült bizonyítanom az itthoni mezőnyben. Kint az Egyesült Államokban jó állapotba sikerült kerülnöm, viszont korábban soha nem volt lehetőségem egy csúcsfutásom megmutatni, hogy mire vagyok képes. Szerencsére a jó formám a múlt héten a Honvéd Kupán egy nagy idő képében ki is jött. A mostani 1500-ra a taktikám az volt, hogy a vasárnapi 800 méter előtt a lehető legkevesebb energiát adjam ki magamból. Vindics Balázs ellen nem engedhetem meg magamnak, hogy hasonlóan könnyűre vegyem a futást. Hatalmas megtiszteltetés, hogy meghívtak a Gyulai István Memorialra, így végül nem az országos bajnokságon, hanem július 9-én zárom a szezont.