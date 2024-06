Atlétika: országos csúccsal Eb-döntős a férfi váltónk

Szebben nem is indulhatott volna a keddi nap magyar szempontból, a 4×400 méteres férfiváltónk ugyanis alaposan kitett magáért. Lehetett tudni, hogy a Steigerwald Ernő, Enyingi Patrik, Wahl Zoltán, Molnár Attila négyes határozott céllal érkezett a római Európa-bajnokságra, döntőt és országos csúcsot szeretett volna futni, és kedden mindkettő sikerült. Az elsőként induló Steigerwald és a harmadikként váltó Wahl nagyszerűen tartotta magát, Enyingi pedig elképesztő futással az ötödik helyről az elsőre hozta fel magát és a csapatot, centikkel az olaszok elé, az utolsóként induló, az előző nap este még Eb-döntőt futó, és csak két és fél órát alvó Molnár Attila pedig olyan lendülettel és szívvel robogott előre, mintha nem is lett volna mögötte két szenzációs futás 400 méteren.

A 3:02.09-es országos csúcsot elérő négyesünk a futamában harmadik lett Nagy-Britannia és Olaszország mögött, összesítésben pedig a nyolcadik helyen jutott be a szerda esti döntőbe. A női 4×400 méteres váltónk ettől nagyon messze volt annak ellenére, hogy a Kriszt Sarolta, Mátó Sára, Kéri Bianka, Simon Virág összetételű csapat 3:31.28-as szezoncsúccsal ért célba, de ezzel is utolsó lett a mezőnyben. Az utolsó előtti versenynapon a harmadik váltónktól, a 4×100 méteres női négyestől a finálé nem, csak a szép futás lehetett elvárás, de reggel kiderült, hogy a csapat oszlopa, az országos csúcstartó Takács Boglárka nem tudja vállalni az indulást, mert nagyon kimerítő fél éven van túl, és edzőjével arra jutottak, hogy nem kockáztatnak az olimpia előtt. Így a rutinos Kerekes Gréta ugrott be helyette, aki az elmúlt években kezdő tajga volt a többször is országos csúcsot döntő váltónak, de évek óta nem futott a harmadik helyen. Utólag el is mondta, hogy tervei szerint utoljára lépett pályára a váltóban, amellyel 43.70-es idővel a tizenegyedik helyen végeztek, és nem jutottak be a döntőbe, de egyáltalán nem szégyellnivaló ez az eredmény.

A fináléba jutás nem volt elképzelhetetlen a női távolugróinktól, de a bemelegítésnél kiderült, hogy Lesti Diana is kihagyja a selejtezőt, kisebb sérülés miatt lépett vissza, Bánhidi-Farkas Petra (646) és az idén keveset versenyző Nguyen Anasztázia (632) pedig nem tudott kiemelkedőt produkálni, így nem lesz magyar versenyző a szerdai döntőben. Teljesen formán kívül dobáló férfi gerelyhajítóink viszont nem nyújtottak értékelhető teljesítményt, mérföldekre voltak a döntőbe jutástól, pedig a képessége az országos csúcstartó Herczeg Györgynek és az évek óta vállproblémákkal küzdő Rivasz-Tóth Norbertnek is meglenne hozzá.

Az esti program legjobban várt versenyszáma a két 400 méteres gátfutás volt, amely két világsztár, a nőknél a holland Femke Bol, a férfiaknál a norvég Karsten Warholm címvédését hozta, mindketten tovább javították saját Európa-bajnoki rekordjukat.

A vajdasági születésű, szerb színekben versenyző Adriana Világos ezüstérmes lett a női gerelyhajítás döntőjében.

– Mikor tudta meg, hogy önnek kell beugrania a 4×100-as váltóba Takács Boglárka helyett?

– Készültünk rá, hiszen abban az esetben, ha Bogi döntőt futott volna kétszázon, talán be kellett volna ugranom, de azzal, hogy nem így alakult, biztosak voltunk benne, hogy nem kell futnom a váltóban. Éppen reggeliztem, amikor Bogi rám írt, hogy ugye kijövök melegíteni, mert érzékeny a lába, és nem hiszi, hogy tud futni. Akkor már gondoltam, hogy készülnöm kell, és visszaírtam neki, hogy ne izguljon, itt vagyok, átveszem a helyét, és szívvel-lélekkel mindent beleadok a csapatért. – Az utóbbi években mindig ön rajtolt a váltóban. Milyen volt ezúttal a harmadik helyen futnia?

– Nem volt könnyű, mert legutóbb hat éve futottam felső kanyart, azóta nem tettem fel a kezemet, nem kaptam váltóbotot, hanem csak adtam. Sulyán Alexával a futás előtt kétszer váltottunk élesben, úgyhogy szerintem kihoztuk a maximumot ebből a futásból, és büszkék lehetünk magunkra, hiszen a legerősebb emberünket veszítettük el, mégis majdnem az idei legjobbunkat futottuk. – Noha rutinos versenyző, azért izgult a váratlan csere miatt?

– Csak a váltás miatt, nehogy hamarabb induljak, hibázzak, és rajtam menjen el, de a futás miatt nem, hiszen ifjúsági koromtól felső kanyart futottam, a 2016-os amszterdami Európa-bajnokságon is, egészen 2018-ig. Talán ezért is bízott bennem Németh Roland, hogy meg tudom oldani, ez a bizalom nagyon jólesett. A tavalyi, budapesti világbajnokság után eldöntöttem, hogy az utolsó váltófutásom volt, mert úgy gondoltam, már nem fogom bírni a gátat és váltót együtt. Most azon nevettünk a lányokkal, ez a beugrás olyan volt nekem, mint egy színésznek, ha visszatapsolják. MINIINTERJÚ – KEREKES Gréta, elődöntős a 4x100 m váltóval

Wahl Zoltán, Eb-döntős a 4×400 m váltóval: – Ha csak azt vesszük alapul, hogy reggel futottunk, Molnár Attila pedig tíz órája még egyéni döntőben volt érdekelve, hajnali kettőkor ért be a szobánkba, azt mondom, nem volt ez rossz! Úgy alakult a futam, ahogy szerettük volna, pedig hatkor keltünk, és délelőtt háromnegyed tizenegykor nem könnyű országos csúcsot futni. De tudtuk, hogy ott a helyünk a döntőben, s szerintem még tudunk faragni az időn. Lehet, hogy a váltásnál kicsit előbb indultam el a kelleténél, de nem volt vészes, kétszáznál megközelítettek, ezért rá kellett kapcsolnom, nehogy bezárjanak előttem, próbáltam jobb pozícióba kerülni, ami sikerült, a végén pedig nyomtam, ahogy tudtam. VÉLEMÉNY

EREDMÉNYEK

Férfiak. 400 m gát. Európa-bajnok: Karsten Warholm (Norvégia) 46.98 – Eb-csúcs, régi: 47.12, Warholm, 2022, 2. Alessandro Sibilio (Olaszország) 47.50, 3. Carl Bengström (Svédország) 47.94. Magas. Eb: Gianmarco Tamberi (Olaszország) 237 – Eb-csúcs, régi: 236, Szilnov (orosz) 2006, 2. Vladiszlav Lavszkij (Ukrajna) 229, 3. Oleh Doroscsuk (Ukrajna) 226. Hármas. Eb: Jordan Alejandro Díaz Fortun (Spanyolország) 18.18 – Eb-csúcs, régi: 17.99, Edwards (brit) 1998, 2. Pedro Pichardo (Portugália) 18.04, 3. Thomas Gogois (Franciaország) 17.38. Gerely. Selejtezők: …24. Rivasz-Tóth Norbert (magyar) 71.32 (nem jutott be a döntőbe), …27. Herczeg György (magyar) 65.00 (nem jutott be a döntőbe). Tízpróba. Eb: Johannes Erm (Észtország) 8764, 2. Sander Skotheim (Norvégia) 8635, 3. Makenson Gletty (Franciaország) 8606, …19. Gálpál Zsombor (Magyarország) 7528. 4×400 m váltó. Előfutamok: …8. Magyarország (Steigerwald Ernő, Enyingi Patrik, Wahl Zoltán, Molnár Attila) 3:02.09 – országos csúcs, régi: 3:02.65, Magyarország (Steigerwald, Wahl, Kovács Árpád, Molnár) 2023 (bejutott a döntőbe)

Nők. 10 000 m. Eb: Nadia Battocletti (Olaszország) 30:51.32, 2. Diane van Es (Hollandia) 30:57.24, 3. Megan Keith (Nagy-Britannia) 31:04.77, …15. Böhm Lilla (Magyarország) 32:41.41. 400 m gát. Eb: Femke Bol (Hollandia) 52.49 – Eb-csúcs, régi: 52.67, Bol, 2022, 2. Louise Maraval (Hollandia) 54.23, 3. Cathelijn Peeters (Hollandia). Távol, selejtezők: …20. Bánhidi-Farkas Petra (magyar) 646 (nem jutott be a döntőbe), …25. Nguyen Anasztázia (magyar) 632 (nem jutott be a döntőbe), Lesti Diana visszalépett. Gerely. Eb: Victoria Hudson (Ausztria) 64.62, 2. Adriana Világos (Szerbia) 64.42, 3. Marie-Therese Obst (Norvégia) 63.50. 4×100 m váltó. Előfutamok: …11. Magyarország (Csóti Jusztina, Kocsis Luca, Kerekes Gréta, Sulyán Alexa) 43.70 (nem jutott be a döntőbe). 4×400 m váltó. Előfutamok: …15. Magyarország (Kriszt Sarolt, Mátó Sára, Kéri Bianka, Simon Virág) 3:31.28 (nem jutott be a döntőbe)