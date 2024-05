Atlétika: Kozák Luca és Molnár Attila is az idei legjobbját futotta az Eb előtt tíz nappal

MIKLÓS Andrea, női 400 méter: – Eredetileg a 2-es pályára szerettek volna tenni, mert a pályabeosztás a hazaiak javára történt, de végül a 7-esre kerültem. Próbáltam ugyanazt csinálni, amit általában négyszázon szoktam, keményen megindulok az első kétszázon, aztán elengedem magam a kanyarban, a végén pedig futok, ahogy a csövön kifér. Nagyon elégedett vagyok, egy 51 másodpercen belüli futás remek kezdése a szezonnak. Ugyanakkor többet várok magamtól az Európa-bajnokságon, tudom, hogy lépésről-lépésre haladva el fogok jutni oda, ahová szeretnék. Rómában reális cél a döntőbe jutás, ott pedig apait-anyait beleadni, meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. KOZÁK LUCA, női 100 m gát: – Nagyon nehéz volt az első futás, hiszen az elmúlt két versenyemet elrontottam. Még soha nem izgultam verseny előtt ennyire, mint ma. Az elődöntőben csak egy célom volt, hogy beérjek a célba, a döntő is jobban sikerült, mint az eddigiek, de az utolsó gátat így is lehúztam. Tíz nap van még az Eb-ig, bízom benne, hogy addig visszajön az önbizalmam, mert nagyon erős a női mezőny. Szeretem, amikor csak európai ellenfelem van, mert ezekből a futamokból bárki kijöhet győztesen. TAKÁCS BOGLÁRKA, női 100 méter: – Ha nagyon jól megcsinálom az elejét, akkor a vége nem jó. Most is ez történt, egyelőre ezt még nem tudom jól véghez vinni. Még jobban fekszik nekem, ha egy közepes rajtból hajrázok egy nagyot, de az Eb-ig szeretném kijavítani ezt a hiányosságot. A hétvégén Stockholmban futok a Gyémánt Ligában, de jelen állás szerint nem a kiemelt futamba kapok besorolást. MOLNÁR ATTILA, férfi 400 méter: – Nem éreztem ideálisnak a körülményeket, de senkinek nem volt az. A 2-es pályát kaptam, ezért jónak értékelem a futásom, csak leszegtem a fejem, és mentem, ahogyan tudtam. Nem érzem, hogy kiadtam volna magamból mindent, szerintem maradt még benne, bizakodó vagyok az Európa-bajnokság előtt. HERCZEG György, férfi gerelyhajítás: – Egyáltalán nem vagyok elégedett a dobásaimmal, az edzésen nyújtott eredményeimet jelenleg nem tudom a versenyen produkálni. Hétfőn még vizsgáztam az egyetemen, de ez nem befolyásolta a teljesítményem. Mentálisan kell helyre raknom magam az Európa-bajnokságra. Rengetegen vannak 75-80 méter között, ha tudnám hozni a legjobb formám, akkor bejuthatok a 12-es döntőbe. De főként az országos bajnokságon szeretném majd a legjobbam nyújtani június végén, az a reálisabb egyelőre.