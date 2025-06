„Remélem, sokat tanulhatok Alisson Beckertől!” – Pécsi Ármin álmai csapatához igazolt

„Megkönnyebbülten tértem haza a sikeres orvosi vizsgálatot és a szerződések aláírását követően Liverpoolból” – mondta el a Nemzeti Sportnak Pécsi Ármin.

„Két-három héttel az idény vége előtt hallottam először a klub érdeklődéséről. Ez a hátralévő bajnokikra nagy motivációt és löketet adott annak érdekében, hogy megtartsam a jó formámat” – árulta el kérdésünkre az átigazolást megelőzően a Puskás Akadémiát erősítő fiatal kapus.

„Amikor megtudtam, hogy érdeklődnek irántam, először a családomat és a barátnőmet értesítettem. Azt gondoltam, már az is nagy dolog, ha egyáltalán bekerülök náluk egy füzetbe, vagyis hogy tudják rólam a Liverpoolnál, ki vagyok. Aztán a többi alakult magától” – folytatta Pécsi.

„Nagyon várom már az edzéseket az új csapatomnál! Szeretném újra megmutatni a pályán és a pályán kívül is, hogy mit tudok! Remélem, gyorsan be tudok majd illeszkedni és befogadnak. Fejlődni és tanulni szeretnék a Liverpoolban játszó sportemberektől. Mindig is az álmaim közé tartozott, hogy egyszer az Anfielden játszhassak, Liverpool-szurkolóként nőttem fel. Remélem, Alisson Becker nagyon jó formában lesz és minél többet tanulhatok tőle!”

Videónkban Pécsi Ármin arról is beszámolt, kikkel találkozott eddig új csapatánál és ők milyen benyomást tettek rá.