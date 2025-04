Vasárnap este bajnoki aranyérmet ünnepelhet Szoboszlai Dominik

A Liverpool délutáni mérkőzése előtt is lesz mit néznie az angol bajnokság magyar szerelmeseinek, ugyanis a Kerkez Milost is foglalkoztató Bournemouth a Manchester Unitedet fogadja. A hazaiak számára nagyobb a tét, mivel még versenyben vannak a Konferencialiga-selejtezőt érő hetedik helyért. Ennek eléréséhez azonban lehetőleg három pontot kellene szerezniük vasárnap. A két csapat decemberi találkozóján meglepően simán, 3–0-ra győzött a Bournemouth az Old Traffordban, a magyar válogatott balhátvéd végigjátszotta azt a találkozót. Bizonyára ezúttal is kezdőként kap majd szerepet, bár az meglepő lenne, ha ezúttal is ennyire simán nyerne Andoni Iraola csapata. A United egyébként négy forduló óta nyeretlen a bajnokságban, míg a Bournemouth a legutóbbi két mérkőzésén gólt sem kapott, így Kerkez Milosék magabiztosan készülhetnek a vasárnapi csatára. „Nem hinném, hogy ismét nagy különbségű győzelmet aratnánk, szoros mérkőzésre számítok – nyilatkozta Andoni Iraola, a Bournemouth menedzsere a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. – Nyerni szeretnénk, hogy minél előrébb végezzünk a bajnokságban. Addig küzdünk az európai kupaszereplés eléréséért, ameddig csak lehetséges.”