„Még van tennivalónk” – Arne Slot nem készül a bajnokavatásra

Mint ismert, az Arsenal szerdán csak 2–2-es döntetlent játszott a Crystal Palace-szal a Premier League-ben, így az első helyezett Liverpool egy pontra került a bajnoki címtől. Arne Slot a vasárnapi, Tottenham Hotspur elleni meccset megelőző sajtótájékoztatóján elsőként arról beszélt, hogy meglepte-e a rivális hétközi pontvesztése: „A meccs előtt meglepődtem volna, ha azt mondják, hogy döntetlen lesz. A meccs közben viszont már nem, mert a Crystal Palace ismét megmutatta, miről is szól ez a bajnokság. Nagyon jó teljesítményt mutattak be csapatként, és volt néhány remek egyéni teljesítményük is.”

Mint mondta, jelenleg minden erejével arra összpontosít, hogy hétvégén legyőzzék a Tottenhamet – még akkor is, ha a bajnoki címhez a döntetlen is elég –, nem pedig a bajnoki cím ünneplésére. „Ez nagy felelősség. Tisztában vagyunk vele, hogy a klub legutóbb a koronavírus-időszakban nyerte meg a bajnokságot, szóval mindenki nagyon várja a vasárnapot. De tudjuk azt is, hogy még mindig van tennivalónk, szükségünk van legalább egy pontra. Ez az, amit tudunk, és remélhetőleg a szurkolóink is így vannak vele, amikor a stadionba jönnek, hogy a lehető legjobban kell majd szurkolniuk. Úgy, ahogyan tették az egész idényben. Szép meccs vár ránk, de egyben felelősséggel is tartozunk a vasárnapért.”

„Csak a Tottenham elleni meccsre koncentrálunk – folytatta a sajtószobában Slot. – Megpróbáljuk ugyanúgy felkészíteni a csapatot, mint tettük az egész idényben, és remélhetőleg a játékosok is ugyanazt az energiát tudják adni, amit ez idáig végig. És ugyanezt várjuk el a szurkolóinktól is.”

Elmondta azt is, hogy a Tottenham bár a Premier League-ben már nem küzd semmiért, az Európa-ligában még versenyben van és az elődöntőre készül: „A Spurs valami különlegesért játszik. Már nem a bajnokságért, hanem az Európa-ligáért, és a lehető legjobb módon akarnak majd felkészülni rá. Már háromszor találkoztunk velük, pontosan tudom, milyen nehéz legyőzni őket” – fogalmazott.

A holland szakember megkapta azt a kérdést is, hogy számított-e arra, hogy már az első évében bajnoki címet ünnepelhet az Anfielden: „Nem ez volt az első dolog, ami az eszembe jutott” – mondta, hozzátéve, hogy a Liverpoolnál a legtöbb menedzser hosszú ideig dolgozhat, és ezt jó dolognak tartja. Azonban amikor először belépett az ajtón, nem a bajnoki cím volt az első dolog, ami megfordult a fejében.

Arra a felvetésre, hogy a Premier League színvonala ebben az idényben némileg visszaesett, Slot azt válaszolta: „Mindenkinek megvan a véleménye. A világ azon részén, ahol mi élünk, mindenkinek meg lehet a véleménye, mindenki megoszthatja azt, és ez egy nagyon pozitív dolog. Én csak egy éve vagyok itt, és azt hiszem, még sosem volt ennyire izgalmas az első négy-öt közé kerülésért vívott harc. Az elmúlt években teljesen egyértelmű volt, hogy melyik csapatok szerzik meg az első három vagy négy helyet. Szerintem ez egy nagyon izgalmas bajnokság, a tapasztalataim szerint soha nincs könnyű meccs.”

A sajtótájékoztató végén a tréner kitért a sérüléssel bajlódó Joe Gomez állapotára is. Úgy fogalmazott, ha rendben halad a felépülése, talán az utolsó egy-két fordulóra bevethető lesz, de még nem edz a csapattal.

ANGOL PREMIER LEAGUE

34. FORDULÓ

SZOMBAT

13.30: Chelsea–Everton (Tv: Spíler1)

16.00: Brighton & Hove Albion–West Ham United (Tv: Spíler1)

16.00: Newcastle United–Ipswich Town (Tv: Arena4)

16.00: Southampton–Fulham

16.00: Wolverhampton Wanderers–Leicester City (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP

15.00: AFC Bournemouth–Manchester United (Tv: Spíler1)

17.30: Liverpool–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!