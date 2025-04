Csak ikszelt az Arsenal, de a Liverpool még így sem bajnok

Győzelmi kényszerben vívott londoni derbit a Crystal Palace-szal az Arsenal, Mikel Artetáéknak ugyanis még mindig van halvány reményük a bajnoki aranyérem megszerzésére, ugyanakkor nehezen elképzelhető, hogy a hátralévő fordulókban a Liverpool ne szerezzen pontot. Az „ágyúsok” azonban szerették volna ismét elhalasztani a bajnokavatást, s ehhez a biztosan benn maradó, de a nemzetközi kupaindulástól is távol álló Palace-tól nem kaphattak ki.

Nos, az Arsenal rendkívül hamar érvényre juttatta akaratát, és Jakub Kiwior révén már a harmadik percben megszerezte a vezetést. Hiába volt többet a labda a hazaiaknál, Oliver Glasner csapata volt veszélyesebb az első fél órában, s ennek is meglett az eredménye, Eberechi Eze a 27. percben egyenlített.

Az „ágyúsoknak” ugyan nem volt kifejezetten sok helyzetük, de azokkal jól sáfárkodtak, s még a szünet előtt Leandro Trossard révén újra előnybe kerültek.

A második félidő nem hozott öldöklő iramot, de mindkét csapatnak volt lehetősége a gólszerzésre, sőt, az Arsenal a 72. percben be is talált, hosszas videózás után azonban elvették a gólt, mert a labda – ha csak milliméterekkel is, de – elhagyta a játékteret. Ez pedig – a mérkőzés szempontjából – sokba került az „ágyúsoknak”, mert az utolsó tíz percben a nem sokkal korábban becserélt Jean-Philippe Mateta hazai labdavesztés után, fineszes emeléssel bevette David Raya kapuját. 2–2

Az Arsenalnak az egy szerzett ponttal még matematikailag megmaradt az esélye a bajnoki címre, de a mostani döntetlen után a Liverpoolnak vasárnap, hazai pályán a Tottenham ellen (vagy a hátralévő öt fordulóban) egy pont is elég a bajnoki cím biztosításához, amivel a „vörösök” beérik ősi riválisukat, a hússzoros bajnok Manchester Unitedet a bajnoki aranyérmek tekintetében.

ANGOL PREMIER LEAGUE

34. FORDULÓ

Arsenal–Crystal Palace 2–2 (Kiwior 3., Trossard 42., ill. Eze 27., Mateta 83.)