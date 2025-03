Kerkez Milos megszállottan gyakorolja a beadásokat

Még mindig versenyben az európai kupaszereplésért a Bourne­mouth, de az elmúlt hetek megtorpanása sokba került, már csak kilencedik az idény egyik – a harmadik helyen álló Nottingham Forestet nehéz lesz túlszárnyalni – meglepetéscsapata. A Kerkez Milost is alkalmazó együttes csupán egy pontot szerzett az előző három fordulóban, s bár a Liverpool mögötti élmezőny igencsak változatosan szerepel ebben az időszakban, így is visszacsúszott a kilencedik helyre. Vereség a kiesés ellen küzdő Wolverhamptontól (0–1), majd a közeli vetélytárs Brightontól is (1–2) és 2–0-s előnyről döntetlen a szenvedő Tottenham ellen − utóbbi összecsapáson Kerkez nagyszerű gólpasszt adott. Főleg a londoni összecsapást bánhatja az együttes, a helyzetek alapján több góllal kellett volna nyernie.

Valószínűleg az idény elején megfogalmazott célt már elérte, de ha Európába vágyna, akkor sem érdemes még pánikolni: a Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helyen álló Chelsea-től öt, az ötödik Manchester Citytől három, a hatodik Newcastle-tól szintén három pont a távolság, márpedig ezek a klubok csillagászati összegből gazdálkodnak évről évre (nem beszélve az áprilisban BL-negyeddöntőt játszó, jelenleg 45 ponttal nyolcadik Aston Villáról).

A 2024–2025-ös évadból van másik fájdalmas londoni emléke a Bourne­mouthnak. Szombati ellenfele, a Brentford otthonában novemberben kétszer is vezetett, ám a hazaiak a második fél­időben kapott gólra villámgyorsan reagáltak, és tíz percen belül fordítottak. A góllövőlista kilencedik helyén álló Yoane Wissa két gólt szerzett, a 15 góllal ötödik helyezett Bryan Mbeumo pedig gólpasszt adott. Ketten együtt 28 találatnál járnak az évadban, ennél a duónál csak a liverpooli Mohamed Szalah (27), Luis Díaz (9) páros jobb.

Alexander Smith, a Bournemouth Echo újságírója kiemelte, jól szerepel a csapat annak ellenére, mennyi nehézséggel kellett megküzdenie Andoni Iraola menedzsernek. A meccs felvezetéseképpen felidézte, hogy Iraola a Spurs ellen gólpasszt adó Kerkez Milost méltatta: „Szinte le kell vonszolnunk a pályáról Milost az edzések után, hogy hagyja már abba a beadások gyakorlását. Ebben az idényben sokkal többet jut el a támadóharmadba, és nyugodtabban ível középre, jobb döntéseket hoz.”

Ez lehet az utolsó klubmérkőzése a magyar válogatott balhátvédnek, mielőtt jövő héten hazatér, hogy a nemzeti csapat Törökország elleni Nemzetek Ligája-osztályozóján pályára lépjen.

ANGOL PREMIER LEAGUE

29. FORDULÓ

SZOMBATON

16.00: Everton–West Ham United (Tv: Spíler1)

16.00: Ipswich Town–Nottingham Forest

16.00: Manchester City–Brighton & Hove Albion (Tv: Match4)

16.00: Southampton–Wolverhampton Wanderers

18.30: AFC Bournemouth–Brentford (Tv: Spíler1)

VASÁRNAP

14.30: Arsenal–Chelsea (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

14.30: Fulham–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)

20.00: Leicester City–Manchester United (Tv: Spíler1)

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Liverpool 29 21 7 1 69–27 +42 70 2. Arsenal 28 15 10 3 52–24 +28 55 3. Nottingham Forest 28 15 6 7 45–33 +12 51 4. Chelsea 28 14 7 7 53–36 +17 49 5. Manchester City 28 14 5 9 53–38 +15 47 6. Newcastle 28 14 5 9 47–38 +9 47 7. Brighton & Hove Albion 28 12 10 6 46–40 +6 46 8. Aston Villa 29 12 9 8 41–45 –4 45 9. Bournemouth 28 12 8 8 47–34 +13 44 10. Fulham 28 11 9 8 41–38 +3 42 11. Crystal Palace 28 10 9 9 36–33 +3 39 12. Brentford 28 11 5 12 48–44 +4 38 13. Tottenham 28 10 4 14 55–41 +14 34 14. Manchester United 28 9 7 12 34–40 –6 34 15. Everton 28 7 12 9 31–35 –4 33 16. West Ham 28 9 6 13 32–48 –16 33 17. Wolverhampton 28 6 5 17 38–57 –19 23 18. Ipswich Town 28 3 8 17 26–58 –32 17 19. Leicester City 28 4 5 19 25–62 –37 17 20. Southampton 28 2 3 23 20–68 –48 9