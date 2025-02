Joao Félixet és Disasit is kölcsönadta a Chelsea az átigazolási piac utolsó pillanataiban

Bár kedd reggelig a Milan és a Chelsea sem jelentette be Joao Félix klubváltását, a portugál támadót már regisztrálta az olasz liga.

A 25 éves labdarúgó nyárig kerül Olaszországba, a Milannak 5.5 millió eurót kell érte fizetnie, de nem szerzett elővásárlási opciót. Az olaszok állják egyébként Joao Félix teljes fizetését a kölcsönidőszakban.

Joao Félix minden sorozatot tekintve 20 mérkőzésen kapott szerepet a Chelsea-ban, ezeken hét gólt szerzett. A bajnokságban viszont mellőzte őt Enzo Maresca, csak háromszor volt kezdő, 363 játékpercet kapott.

Axel Disasi is klubot váltott az átigazolási időszak hajrájában, a francia védőt az Aston Villa vette kölcsön ötmillió euró ellenében, ráadásul a birminghamiek átvállalták a fizetését is. Disasi 17 meccsen került be a csapatba, ám a Premier League-ben csak hatszor kapott szerepet, 364 játékperccel.

A Chelsea hétfőn elengedte kölcsönben Ben Chilwellt (Crystal Palace) és Carney Chukwuemekát (Borussia Dortmund) is.