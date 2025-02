Hatalmas lépést tehet a bajnoki cím felé a Liverpool a Manchester City legyőzésével

A két sztárcsapat első találkozása az idényben december elsején volt, akkor az Anfieldben a Liverpool meggyőző játékkal 2–0-ra nyert. Bár a meccs sztárja a „vörösök” egyiptomi csatára, Mohamed Szalah (pirosban) volt gólja és Cody Gakpónak adott gólpassza révén, a brit sajtó és a közönség igencsak nagyra értékelte Szoboszlai Dominik játékát is. Abban az időszakban néhány meccsre kikerült a liverpooli kezdőcsapatból a magyar válogatott csapatkapitánya, a néhány nappal korábbi, Real Madrid elleni BL-meccsre is a hajrában állt be, ezúttal viszont kezdő volt, és végig nagyon aktívan játszott. Háromszor is próbálkozott gólszerzéssel, négy gólhelyzetet alakított ki csapattársainak, rengeteg energiával futballozott, többször is ő indította a Liverpool letámadását, összesen hétszer szerzett labdát, hatból négy párharcát megnyerte, köztük kettőt a levegőben. Ahhoz képest, hogy négy kulcspasszt adott – tehát többször is kockázatot vállalt –, a passzhatékonysága is kitűnő volt, hiszen 57 átadásából 47 pontosnak bizonyult. A Liverpool Echo 9-esre értékelte a teljesítményét, külön kiemelve, milyen sokat futott, de egyik fontos szaklaptól sem kapott 7.5-nél gyengébb érdemjegyet. „Az volt a terv, hogy nekik megyünk, és meglátjuk, hogyan bírják a letámadást. Nagy az előnyünk a tabellán, de a java csak most jön” – mondta akkor a lefújás után Szoboszlai Dominik a Spíler1 csatornának válaszolva.



B. Z.