A City legyőzésén fellelkesedve jutna a Ligakupa döntőjébe az Arsenal

Nincs könnyű helyzetben az Arsenal, de figyelembe véve az „ágyúsok” formáját, és még inkább lelkiállapotát, a Newcastle sem mehet biztosra. Szerdán következik ugyanis a Ligakupa első elődöntőjének visszavágója, amelyet azután vívnak meg a St. James’ Parkban, hogy a Newcastle január elején 2–0-ra nyert Londonban (a rendes játékidőt tekintve ezt megelőzően tavaly áprilisban kapott ki hazai pályán a fővárosi csapat), azóta viszont sok minden történt a két klub háza táján, és koránt sincs lefutva a párharc.

Kezdjük a „szarkákkal”, akik szenzációsan zárták az óévet (sorozatban öt győzelem minden frontot számolva), és egy ideig úgy tűnt, hogy ugyanilyen pazarul folytatják az új évben (sima győzelem az első négy találkozón, köztük az Arsenal ellenin is), ám január 18-án a Kerkez Milost foglalkoztató Bournemouth nagyon elverte őket a saját pályájukon, úgy, hogy a magyar válogatott szárnyvédő vitte be a kegyelemdöfést a 4–1-gyel végződő összecsapáson. A sereghajtó Southampton ellen sikerült kozmetikázni a következő PL-játéknapon (3–1), csakhogy amikor úgy tűnt, hogy egyszeri kisiklás volt a Bournemouth elleni vereség, múlt szombaton a Fulhamtől is kikapott saját pályáján (1–2).

„Csak félúton járunk a párharcban, és bármelyik csapat ellen nyitott helyzetről beszélnénk, nemhogy az Arsenal ellen – mondta a visszavágó előtti sajtótájékoztatóján Eddie Howe, a Newcastle menedzsere. – Agresszívnak kell lennünk, hinnünk kell magunkban, és rá kell erőltetnünk az elképzelésünket az ellenfélre, csakis így lehet esélyünk, ettől nem térhetünk el. Mindent egybevetve jó pozícióban várjuk a meccset, de meg kell ragadnunk minden kínálkozó lehetőséget.”

A kétgólos hátrányból fordítani kívánó londoniaknál bizakodva várják a szerdai mérkőzést.

„Nagyon fontos tanulsággal vágunk neki a visszavágónak: az első mérkőzés eredménye távolról sem tükrözi a pályán látottakat, de amíg ellenfelünk szuperhatékonyan játszott, mi mindent elpuskáztunk. Most ezt a tendenciát kell megfordítani – mondta Mikel Arteta, az Arsenal edzője a sajtótájékoztatóján. – Jóllehet, elődöntőről van szó, mi döntőként állunk hozzá. A City elleni győzelem óriási lendületet adott a csapatnak, remélem, besegít minket a valódi döntőbe.”

Merthogy szemben a Newcastle-lal, az Arsenal mostanában kapja el a fonalat: a Manchester United elleni FA-kupa-kiesés óta hat meccsből ötöt nyert meg (ebből az utóbbi négyet sorozatban), a bajnoki címvédő City leiskolázása (5–1) egyenesen félelmetessé tette a londoniakat.

Fotó: Liverpool FC A Newcastle–Arsenal meccshez hasonlóan az angol Ligakupa másik elődöntője sincs lefutva, sőt, ezen sokkal nagyobb az esély a fordításra. Egy hónappal ezelőtt a Tottenham ugyan legyőzte Liverpoolt Londonban, ám az 1–0-s előny soványnak tűnik a visszavágó előtt, figyelembe véve a két csapat pillanatnyi formáját. A Spurs csetlik-botlik, a bajnokságban hét forduló után tudott ismét nyerni (a Brentford ellen 2–0-ra), miközben hatszor vereséget szenvedett. Többek között épp a Liverpooltól (hazai pályán 3–6), azon a meccsen, amelyen Szoboszlai Dominik idénybeli legjobb teljesítményét nyújtotta. A magyar légiós betegség miatt nem játszott a januári Ligakupa-meccsen, most viszont nagy valószínűség szerint a keretben lesz, ami újabb érv a Liverpool mellett. Szoboszlai Dominikkal együtt újabb nagy lépést tehet a Liverpool

ANGOL LIGAKUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: Newcastle United–Arsenal (Tv: Match4)

Csütörtökön játsszák

21.00: Liverpool–Tottenham (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!