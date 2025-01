Videó: Kerkez gólpasszával győzött a Bournemouth, Haaland duplájával nyert a City

AFC BOURNEMOUTH–EVERTON

Szokás szerint Kerkez Milossal a kezdőben állt fel a november óta veretlen Bournemouth. Az Everton az első félidőben csak távoli kísérletekig jutott, a hazaiak ellenben 11-szer próbálkoztak, ebből négyszer Jordan Pickfordnak kellett hárítania. Antoine Semenyo révén lesgólig is jutott a Bournemouth, majd a második félidőben Nathan Patterson kezére pattant a labda, a büntető azonban elmaradt.

A 77. percben aztán csak összejött a gól a hazaiaknak, Kerkez Milos a bal oldalról átívelte a labdát a hosszú oldalon érkező David Brooksnak, aki gyönyörű mozdulattal, kapásból lőtt a kapu jobb oldalába. Ez a találat három pontot ért az AFC Bournemouthnak, amely őrzi veretlenségét és egy pontra van az európai kupaszereplést érő 6. helytől. A sofascore.com oldalán Kerkez kapta csapata legjobb értékelését, gólpassza mellett két labdaszerzése és három kulcspassza is volt. 30 passzából 23 sikeres volt, míg kilenc párharcából hatot megnyert.

KERKEZ MILOS GÓLPASSZA ÉS A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

MANCHESTER CITY–WEST HAM UNITED

A nehéz időszakkal záródó 2024-es évet a Leicester elleni idegenbeli sikerrel zárta le a Manchester City, amely a West Ham United ellen is magabiztosan nyert. Az első félidő elején Savinho bal oldali beadása után Vladímir Coufalról a saját kapujába pattant a labda. A City uralta a játékot az első játékrészben, a West Ham Unitednak nem volt kaput eltaláló lövése sem, a hazai fölényt Erling Haaland pecsételte meg. Savinho ezúttal is megverte emberét a bal oldalon, beadását a norvég az ötösön belülről fejelte a kapuba a 42. percben (2–0).

A hazaiak a folytatásban sem csökkentették a tempót és négy perc alatt újabb két gólt szereztek. Előbb Savinho adott pazar labdát Haalandnak, aki egyet tolt rajta, majd átpöccintette a kifutó kapus felett. Az 58. percben egy labdaeladást használt ki a City: Kevin De Bruyne tálalt Phil Foden elé, az angol tíz méterről nem hibázott. A 71. percben Tomás Soucek labdáját Niclas Füllkrug váltotta gólra, ez csak a szépítésre volt elég. A Manchester City 4–1-re legyőzte a West Ham Unitedet.

CRYSTAL PALACE–CHELSEA

Az Ipswich elleni meglepő vereséget próbálta javítani a Chelsea, s vezetést is szerzett a 14. percben. Jadon Sancho három védő között tette tovább a labdát, Cole Palmer egy átvétel után a bal alsó sarokba gurítva megszerezte idénybeli 13. PL-gólját. A vendégek sokáig uralták a játékot, a második játékrészben azonban a Crystal Palace is egymás után dolgozta ki a veszélyes helyzeteket. Enzo Fernández és Nicolas Jackson is betalálhatott volna a vendégek részéről, a kihagyott lehetőségeket góllal büntették a hazaiak. A 82. percben a félpályánál szerzett labdát a Palace, három passzal és négy labdaérintéssel később Jean-Philippe Mateta passzolt az ötösről a kapu bal oldalába. Az 1–1-es döntetlen azt jelenti, hogy a Chelsea sorozatban a negyedik mérkőzésén maradt nyeretlen.

SOUTHAMPTON–BRENTFORD

Az ezt megelőző négy mérkőzésén mindössze egy pontot szerzett a Brentford, a tabella utolsó helyén álló Southampton ellen remek lehetőség volt a javításra. A 6. percben már vezettek is a vendégek, Mikkel Damsgaard remek kiugratását követően Kevin Schade pöckölte el a labdát jobb külsővel a kifutó kapus mellett.

A londoniak részéről a második félidőben Bryan Mbeumo duplázott, majd a ráadásban kiosztott egy gólpasszt Keane Lewis-Potternek, de betalált Yoane Wissa is. A Brentford 5–0-s sikert aratott, a Southampton továbbra is nyeretlen Ivan Juric vezetésével.

ASTON VILLA–LEICESTER CITY

A két csapat legutóbbi két találkozóját egyaránt 2–1-re nyerte az Aston Villa, és ezúttal is folytatódott a sorminta. A gól nélküli első félidő után Ross Barkley átlövését követően szerzett vezetést az Aston Villa miután a vendégek négyszer egymás után röviden szabadítottak fel.

Öt perccel később jött a válasz: Stephy Mavididi lőtte közelről a kapuba a kipattanót. A 76. percben másodszor is vezetést szerzett az Aston Villa. A birminghamiek az ellenfél tizenhatosánál szereztek labdát, Ian Maatsen levitte az alapvonalra, majd a visszagurított labdát Leon Bailey vágta a jobb alsó sarokba. Másodjára már nem volt válasza a Leicesternek, amely sorozatban ötödik meccsét vesztette el.

ANGOL PREMIER LEAGUE

20. FORDULÓ

Aston Villa–Leicester City 2–1 (Barkley 58., Bailey 76., ill. Mavididi 63.)

AFC Bournemouth–Everton 1–0 (Brooks 77.)

Crystal Palace–Chelsea 1–1 (Mateta 82., ill. Palmer 14.)

Manchester City–West Ham United 4–1 (Coufal 10. – öngól, Haaland 42., 55., Foden 58., ill. Füllkrug 71.)

Southampton–Brentford 0–5 (Schade 6., Mbeumo 62., 69. – a másodikat 11-esből, Lewis-Potter 90+2., Wissa 90+4.)

Később

18.30: Brighton & Hove Albion–Arsenal (Tv: Spíler1)

Vasárnap

15.00: Fulham–Ipswich Town (Tv: Arena4)

17.30: Liverpool–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Hétfő

21.00: Wolverhampton Wanderers–Nottingham Forest (Tv: Match4)

KORÁBBAN

Tottenham Hotspur–Newcastle United 1–2 (Solanke 4., ill. A. Gordon 6., Isak 38.)