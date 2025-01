Nem biztos, hogy Szoboszlai Dominik kezd a Nottingham ellen

Fotó: Imago Images Nyugodtan kijelenthető, hogy a Kerkez Milost foglalkoztató AFC Bournemouth most játszik a legjobban, amióta a magyar válogatott védő 2023 nyarán a klubhoz szerződött. Maga Kerkez is ezekben a hetekben-hónapokban nyújtja a legkiválóbb teljesítményt, ugyanakkor rá és a Premier League-ben nyolc forduló óta veretlen csapatra az idény egyik legnehezebb próbatétele vár a hétközi játéknapon, hiszen a Chelsea otthonában kell helytállnia. Jóllehet, a londoni nagycsapat éppen hullámvölgyből igyekszik kimászni – a bajnokságban négy forduló óta nyeretlen, a legutóbbi hazai mérkőzésén kikapott a Fulhamtől –, a Bournemouth sincs könnyű helyzetben a csapatot sújtó sérüléshullám miatt. A legnagyobb érvágást talán a lábtörést szenvedő Evanilson kiesése jelenti, de Andoni Iraola menedzser a nyáron igazolt brazil csatár mellett Enes Ünalra (térd), Marcos Senesire, Julián Araujóra, Marcus Tavernier-re, Luis Sinisterrára (mind combizomsérülés), Adam Smith-re (izomhúzódás) sem számíthat, és úgy tudni, hogy Max Aarons sem bevethető, mert a Valenciához szerződik. Kerkez Milos minden bizonnyal a kezdőben kap helyet, miután a hétvégi FA-kupa-fordulóban – amelyen csapata 5–1-re ütötte ki a másodosztályú West Bromwichot – az utolsó negyedórára állt csak be. A Chelsea-nél is lesz egy-két hiányzó (Wesley Fofana, Benoit Badiashile, Omari Kellyman és Kiernan Dewsbury-Hall sérült, Noni Madueke beteg, Mihajlo Mudrik pedig eltiltását tölti), ám a keret bősége miatt Enzo Maresca menedzser feje korántsem fáj annyira, mint Iraoláé.