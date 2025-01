Edzője dicsérte, Kerkez is üzent a gólpassza után

A Bournemouth szombaton 1–0-ra legyőzte az Evertont, a gólt David Brooks szerezte a magyar válogatott Kerkez Milos bal oldalról érkező beadását követően.

Andoni Iraola, a nyolc bajnoki óta veretlen csapat vezetőedzője elégedetten nyilatkozott, hiszen együttese tartja magát a Premier League hetedik helyén, közvetlenül a Manchester City mögött.

„Korábban is szerezhettünk volna gólt, de valahogy nem voltam ideges, tudtam, hogy előbb-utóbb meglesz – mondta Iraola. – Nagyon szép akcióból találtunk be, minden mozzanata tudatos volt: ahogy helyet csináltunk Milosnak a bal oldalon, ahogy elfutott és beadta a labdát, egészen Brooksy befejezéséig. Tökéletes helyzetben kapta a labdát és remekül eltalálta. Bárki, aki megnézi, azt mondja, pontosan oda szerette volna lőni. Aztán majdnem lőtt még egyet hasonló helyzetből, nem is lehetnék elégedettebb.”

Kerkez több lapnál is a találkozó embere lett, ezután az Instagram-oldalán üzent.

„Meccsről meccsre egyre inkább megállíthatatlannak érzem magam. Máris megvan 2025 első három bajnoki pontja és az első gólpasszom. Büszke vagyok a srácokra, akik mindegyik mérkőzésen mindent beleadnak” – írta Kerkez.

A magyar válogatott játékos lehetséges új klubjáról a januári átigazolási időszak közeledtével egyre többet pletykáltak, a Manchester United és a Liverpool is érdeklődik Kerkez iránt.

Szombaton Liverpoolban nagy jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy a Bournemouth megkereste Júlio Solert, az U20-as argentin válogatott csapatkapitányát, akit szerződtetne a Lanústól, és éppen Kerkez posztján játszik. Argentin sajtóhírek szerint a 19 éves balhátvéd közölte társaival, hogy heteken belül a Premier League-be igazol. A Bournemouth 12 millió fontot fizetne a játékosért, és brit sajtóhírek szerint 40 milliót kér attól, aki a még három és fél évre szóló szerződéséből kivásárolná Kerkezt.

A lapok szerint a Pool balhátvéd poszton frissítene, hiszen Andy Robertson és Kosztasz Cimikasz is 30 év körül jár, és Kerkez az első számú kiszemelt.

PREMIER LEAGUE

20. FORDULÓ

Vasárnap

15.00: Fulham–Ipswich Town (Tv: Arena4)

17.30: Liverpool–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Hétfő

21.00: Wolverhampton Wanderers–Nottingham Forest (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Tottenham Hotspur–Newcastle United 1–2 (Solanke 4., ill. A. Gordon 6., Isak 38.)

Aston Villa–Leicester City 2–1 (Barkley 58., Bailey 76., ill. Mavididi 63.)

AFC Bournemouth–Everton 1–0 (D. Brooks 77.)

Crystal Palace–Chelsea 1–1 (Mateta 82., ill. Palmer 14.)

Manchester City–West Ham United 4–1 (Coufal 10. – öngól, Haaland 42., 55., Foden 58., ill. Füllkrug 71.)

Southampton–Brentford 0–5 (Schade 6., Mbeumo 62., 69. – a másodikat 11-esből, Lewis-Potter 90+2., Wissa 90+4.)

Brighton & Hove Albion–Arsenal 1–1 (Joao Pedro 61. – 11-esből, ill. Nwaneri 16.)