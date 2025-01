„Ebben az idényben szintet emelt a játékán és vezeti a show-t” – Szoboszlairól áradoznak az angol lapok

A Sofascore.com 7.9-esre értékelte Szoboszlai Dominik teljesítményét, ezzel Virgil van Dijkkal holtversenyben csapata és a mérkőzés harmadik legjobb játékosa volt a két gólja mellett gólpasszt is jegyző Cody Gakpo (9.2) és a 8.2-es osztályzattal záró Trent Alexander-Arnold mögött. Az oldal statisztikái szerint Szoboszlainak 0.67-es volt a várható gólszáma (xG), 0.04-es a várható gólpasszszáma (xA), volt 48 labdaérintése, 36 passzából 33 volt sikeres (92%), volt egy kulcspassza, két sikeres hosszú labdája, két kaput eltaláló kísérlete és még egy kapura lövése – illetve a Liverpool harmadik gólja előtt az ő lövését ütötte az Ipswich kapusa Cody Gakpo elé.

A liverpool.com szurkolói oldal szerint a mérkőzés legjobb teljesítményét Szoboszlai Dominik nyújtotta, aki Gakpóhoz, Mohamed Szalahhoz és Alexis Mac Allisterhez hasonlóan 8-as osztályzatot kapott.

„Jól eltalált lövéssel szerezte meg az első gólt és nagyon szép előrepasszokat adott a támadások indítására. Gólt kellett volna szereznie, amikor az Ipswich kapusa védte és Gakpo elé ütötte a lövését, de ismét jó helyen volt a tizenhatoson belül és egy újabb ígéretes teljesítményt nyújtott a jó teljesítmények sorában” – fogalmazott a liverpool.com.

A liverpooli helyi lap, a Liverpool Echo is elismerően írt Szoboszlai Dominikról, de a meccs legjobbjának a 9-es értékelést kapó Ryan Gravenberchet látta, a magyar középpályás 8-ast kapott.

„Energikus teljesítmény és remekül használta ki az Ipswich középpályája mögötti területeket. Így szerezte meg az első liverpooli gólt és lőtt csapata harmadik gólja előtt” – summázta a Liverpool Echo.

A Goal.com cikkének címében azt írta Gakpo túl jó volt ahhoz, hogy tartani lehessen, miközben továbbra is Szoboszlai vezeti a show-t, amely egyre közelebb viszi a Liverpoolt a bajnoki címhez. Az egyéni értékeléseknél a lap Szoboszlainak 9-es osztályzatot adott – nála csak a 10-est kapó Gakpo kapott jobbat és Szalah is 9-est.

„Korán lőtt egy nagyszerű gólt, ezzel szerzett vezetést a Liverpoolnak. Könyörtelen volt az energiájával a pálya közepén. Ebben az idényben szintet emelt a játékán és vezeti a show-t” – írták.

A Sky Sportsnál a magyar középpályás Szalahhal és Alexander-Arnolddal együtt 8-as osztályzatot kapott, a meccs legjobbja Gakpo lett 9-es értékeléssel. A BBC pedig úgy fogalmazott: „Szoboszlai egyre többször jelent veszélyt. Az idény elején meccsenként csak egy-két lövése volt, de ez jelentősen nőtt” – írták, megemlítve, hogy a mérkőzésen neki volt a legtöbb próbálkozása (4) és több gólt is szerezhetett volna.

A magyar válogatott csapatkapitányának teljesítményéről a Liverpool vezetőedzője, Arne Slot is elismerően beszélt a meccs utáni sajtótájékoztatón:

„Ha megnézed Domot (Szoboszlai), az idény elején Szalahot játszotta volna meg a labdával, aki a legtöbbször jó választás, mert ő biztosan tud gólt szerezni, most viszont úgy döntött, hogy ő akarja megszerezni a gólt és meg is szerezte. Örülök neki, mert szerintem őt kicsit alábecsülik. Nem én, de nem mindig kapja meg az elismerést azért, mert rendkívül fontos tagja ennek a csapatnak és mert hihetetlen a munkabírása. Továbbra is a legmagasabb intenzitással fut és ez nagyon fontos egy csapat számára, amely versenyképes akar lenni” – fogalmazott Arne Slot Szoboszlai Dominikról, akit „hi-he-tet-len”-nek nevezett a holland szakember.

Szoboszlai Dominik egyébként a Liverpool szurkolóinak szavazásán második lett Cody Gakpo mögött a meccs embere-címért zajló „versenyben”.