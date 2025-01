Szoboszlai pazar gólt szerzett, a Liverpool simán nyert az Ipswich ellen

ANGOL PREMIER LEAGUE

23. FORDULÓ

LIVERPOOL–IPSWICH TOWN 4–1 (3–0)

Liverpool, Anfield. V: Salisbury.

LIVERPOOL: Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch (Endo, 68.), Mac Allister (Danns, 86.) – Szoboszlai (H. Elliott, 68.) – Szalah, Gakpo (Núnez, 68.), L. Díaz (Chiesa, 86.). Vezetőedző: Arne Slot

IPSWICH TOWN: Walton – O'Shea, Greaves, Tuanzebe, Davis (Townsend, a szünetben) – Phillips, Morsy – Burns (B. Johnson, 29.), Hutchinson (Enciso, 79.), Philogene (Broadhead, 79.) – Delap (Hirst, 79.). Vezetőedző: Kieran McKenna

Gólszerző: Szoboszlai (11.), Szalah (35.), Gakpo (44., 66.), ill. Greaves (90.)

ENNÉL JOBBAN NEM KEZDHETETT volna Szoboszlai Dominik és a Liverpool! A 11. percben Ibrahima Konaté passzát követően jobb lábbal átvette a labdát az Ipswich Town térfelének a közepén, majd ugyancsak jobb lábbal, egy mozdulattal balra húzta a tizenhatos előterében, a csel miatt Dara O’Shea kibillent az egyensúlyából, s így a magyar támadó középpályás előtt megnyílt a folyosó, 17 méterről ballal a bal alsó sarokba lőtt, Christian Walton csak hozzáérni tudott a labdához. Ez volt a negyedik gólja az idényben, a Premier League-ben a harmadik, a 74. liverpooli összecsapásán a 20. kanadai pontja (gól+gólpassz). A 35. percben Mohamed Szalah duplázta meg a Liverpool előnyét, Cody Gakpo beadása után centiméterekkel Szoboszlai feje felett szállt el a labda, de ez így volt tökéletes a hosszú oldalon az egyiptominak, aki igazítást követően a léc alá bombázott ballal. Három bajnokit követően talált be újra, és úgy tűnik, a kisebb formahanyatlása véget ért, hiszen a keddi, Lille elleni BL-meccsen is gólt szerzett.

Óriási fölényben futballozott a Liverpool, a kiesés ellen küzdő Ipswich alig jutott el a hazai térfélre, rendkívül mélyen meghúzott védelmi vonallal kellett játszania. A 44. percben megint Szoboszlai Dominik lőhetett volna gólt, Ryan Gravenberch centerezésénél nagyszerű mozdulattal húzta kapura a labdát jobbal, Walton bravúrral védett, ám a kipattanó labda éppen a középen érkező Cody Gakpo elé került, ő pedig nem hibázott üres kapura. Az első félidő hosszabbításának hetedik percében ismét közel került a gólhoz, a tizenhatos bal oldaláról ballal tekert, alig tévesztette el a jobb felső sarkot.

A szünet után az Ipswich is próbálkozott kapura lövéssel, ám a következő gólt is Christian Walton kapta, a 66. percben Trent Alexander-Arnold beíveléséből újra Gakpo volt eredményes. A 68. percben hármas cserét hajtott végre Arne Slot menedzser, Szoboszlai Dominiknak is véget ért ezzel a mérkőzés. Újabb kiemelkedő teljesítményt láthattunk a magyar válogatott futballistától, leginkább az első félidőben villogott, és ismét közel járt ahhoz, hogy meglegyen az első duplája a Liverpool színeiben. Az Ipswich a hajrában szépített, de a „vörösök” így is simán győztek, egy mérkőzéssel kevesebbet játszva továbbra is hat pont előnnyel állnak a Premier League első helyén.