Arne Slot: Különleges társaság a Liverpool

MEGTARTOTTA MÉRKŐZÉS ELŐTTI sajtótájékoztatóját a pályafutása második Liverpool–Manchester United rangadójára készülő Arne Slot. A vasárnap hazai környezetben pályára lépő listavezető menedzsere egyáltalán nem becsüli le az Anfieldbe érkező nagy riválist, akkor sem, ha a „vörös ördögök” a tabella második felében találhatók, és sorozatban döntik meg a klubhoz fűződő negatív rekordokat.

„Lényegesen jobb játékosaik vannak, mint amit a tabella jelenleg sugall, de időbe telik Rúben Amorimnak, mire kihozza belőlük a maximumot – méltatta a United keretét a Liverpool holland szakvezetője péntek délelőtt. − A mi labdarúgóink is fejlődhetnek, hiszen erre mindig van lehetőség. Láthatjuk Mohamed Szalahot, aki harminckét évesen jobb, mint valaha. Trent Alexander-Arnoldon is felfedeztem némi fejlődést, főleg védekezésben lépett előre az idényben, pedig ő is a világ legjobbjai közé tartozik, mint a csapattársai. Inkább az a kérdés, tudják-e folyamatosan hozni a kimagasló szintet, illetve hányszor csúszik be gyengébb meccsük.”