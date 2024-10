„Most elkezdek dolgozni a szerencsémen” – Szoboszlai a Brighton ellen kihagyott helyzete után

Szoboszlai Dominik hétvégén nem volt a kezdőcsapat tagja az Arsenal elleni rangadón. A magyar válogatott csapatkapitánya az angol Ligakupában visszatért a kezdőbe a Brighton otthonában, a Liverpool 3–2-es győzelemmel jutott a legjobb nyolc közé, ahol a Southampton vendégeként lép pályára.

1–0-s vendég vezetésnél a Brighton szögletét követően a Liverpool veszélyes kontrát vezetett, a „vörösök” hárman vihették rá egy védőre és a kapusra a labdát. Cody Gakpo önzetlenül lepasszolt a labdát a második hullámban érkező Szoboszlainak, aki egy átvétel után lőtt, Jason Steele azonban lábbal hárította a hatalmas ziccert.

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA (SZOBOSZLAI HELYZETE 5.08-TÓL)

Erre utalhatott Szoboszlai is, akinek az idényben továbbra is csak egy gólja van a Liverpoolban az idényben. „Szép munka volt ma este, bejutottunk a negyeddöntőbe. Most elkezdek dolgozni a szerencsémen...” – írta Instagram-posztjához a magyar válogatott csapatkapitánya.

ANGOL LIGAKUPA

NYOLCADDÖNTŐ

Brighton–Liverpool 2–3 (Adingra 81., Lamptey 90., ill. Gakpo 46., 63., Díaz 85.)