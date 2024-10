Még csütörtökön bejelentheti a Manchester United Amorim érkezését – sajtóhír

Mint beszámoltunk róla, a Manchester United menesztette Erik ten Hagot. Szerdai cikkünkben megírtuk, hogy az edzői posztra a Sportingot irányító Rúben Amorim a legnagyobb esélyes. A portugál Record úgy értesült, hogy a Manchester United azt részesítette előnyben, hogy Amorim azonnal csatlakozzon hozzájuk, ennek érdekében készek akár a lisszaboni együttes által kért 10 millió eurós kivásárlási árat is kifizetni.

Frederico Varandas, a Sporting elnöke azonban azt szeretné, ha csak a novemberi válogatott szünetben kerülne sor a váltásra. Csütörtökön többek között Fabrizio Romano, a The Athletic és a The Telegraph is arról ír, hogy megszületett a megállapodás, utóbbi szerint még a csütörtöki nap folyamán a klubok be is jelentik a klubváltást.

Az egyezség értelmében a portugál tréner valóban csak a következő válogatott szünet alkalmával teszi át a székhelyét Angliába. A Sportingnak így van ideje megtalálni Amorim utódját, a legesélyesebb jelölt a B-csapatot irányító Joao Pereira lehet.

A Manchester United kifizeti a tízmillió eurós kivásárlási díjat a Sportingnak, illetve további egymillió euró körüli összeget fizet az edzői stábért. A források szerint Amorim két és fél évre ír alá a Manchester Unitednél. Amorim akár öt munkatársat is magával vihet az Old Traffordra, köztük Carlos Fernandes, Adélio Candido és Emanuel Ferro asszisztenseket, Jorge Vital kapusedzőt és Paulo Barreira erőnléti edzőt, ami tovább gyengítené a Sportingot.

A bajnokságban a Sporting mind a kilenc mérkőzését megnyerte, Amorim csapata 30 gólt szerzett és csak kettőt kapott. A válogatott szünetig az Estrela elleni hazai és a Braga elleni idegenbeli bajnoki mérkőzés vár a lisszaboni együttesre. A Bajnokok Ligájában a Sporting a Manchester Cityt fogadja.

Amorim érkezése egyben azt is jelenti, hogy Ruud Van Nistelrooy négy mérkőzésen irányítja az MU-t. A holland vezetésével a Manchester United 5–2-re legyőzte a Leicestert az angol Ligakupában. A válogatott szünetig a manchesteriek a Chelsea-t fogadják a bajnokságban, majd a PAOK látogat az Old Traffordra, ezt követően pedig ismét a Leicester vendégeskedik Manchesterben. „Azért jöttem ide asszisztensként, hogy segítsek a klubnak. Ebben a szerepkörben addig maradok, ameddig szükséges. A jövőben, bármilyen minőségben szívesen maradok, hogy tovább segítsem a klubot, a jövő felé építkezzünk, ezért vagyok itt.”