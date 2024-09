Angol Ligakupa: Nkunku mesterhármast jegyzett, a Chelsea és a Man. City is továbbjutott

A Chelsea nagyon bekezdett a negyedosztályú Barrow ellen, Christopher Nkunku a 8. percben Joao Félix szép átadásából talált be, majd hét perccel később Gusto jobb oldali beadásából vette be a vendégek kapuját sarokkal. A 28. percben Félix távoli szabadrúgása pattant meg – a hazaiak szempontjából – szerencsésen, a labda Paul Farmanról került a kapuba. A második félidő elején Pedro Neto is eredményes volt közelről, az 5–0-s végeredményt a mesterhármast jegyző Nkunku állította be.

Simának indult a Manchester City és a Watford összecsapása, Jeremy Doku már az ötödik percben gólra váltott egy védelmi megingást. Az első félidő hajrájában Matheus Nunez a tizenhatos vonaláról lőtte ki a jobb alsó sarkot, Pep Guardiola együttese kétgólos előnnyel mehetett szünetre. Sokáig nem született újabb gól, a 86. percben aztán Tom Ince szépített, de az egyenlítés már nem jött össze a másodosztályú együttesnek – a City 2–1-re nyert.

Nem született gól a negyedosztályú Walsall és a Leicester City mérkőzésén: a szétlövés után a „rókák” örülhettek, a hazaiak az összes tizenegyesüket elhibázták.

Bár az Aston Villa számára sem volt sétagalopp a Wycombe elleni találkozó, John McGinn és Jhon Duran gólja azonban elég volt a továbbjutás kiharcolásához.

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Chelsea–Barrow (IV.) 5–0 (Nkunku 8., 15., 75., Farman 28. – öngól, P. Neto 48.)

Manchester City–Watford (II.) 2–1 (Doku 5., M. Nunes 38., ill. Ince 86.)

Walsall (IV.)–Leicester City 0–0 – 11-esekkel 0–3

Wycombe (III.)–Aston Villa 1–2 (R. Koné 90+5., ill. Buendía 55., Duran 84.)

Wimbledon (IV.)–Newcastle United – elhalasztva