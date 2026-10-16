NFL: hosszabbításban győzte le a címvédőt, nagy sikert aratott a Broncos – videó

Ritka eset, amikor a forduló legnagyobb rangadója épp a nyitó meccsre esik, most mégis erről volt szó: az előző évadban AFC-főcsoportdöntőig jutó Denver Broncos hazai pályán, a Mile Highban fogadta a Super Bowl-győztes Seattle Seahawkst, de a nehéz sorsolást követően egyik csapat sem indított úgy, mint tavaly, egyaránt 3–2 volt a mérleg, így talán még fontosabb volt, ki tudja behúzni ezt a meccset.

Az már a meccs elején látszott, hogy a védelmek fognak dominálni, ám a címvédő egy gyorsan értékesített mezőnygóllal feliratkozott a táblára, hogy aztán jöjjön az egész szezonban döcögő denveri támadósor, amely a második negyedben kétszer is elért az endzone-ig: előbb J.K. Dobbins, majd R.J. Harvey futott egy hatpontost, a Seahawks már nem tudott válaszolni, így 14–3-ra a hazaiak vezettek a szünetben.

A harmadik negyed főképp a szenvedésről szólt, Sam Darnold irányítót több Broncos-védő is földre vitte, míg Sean Payton csapata rövid, sikertelen támadásokkal operált. Végül az ezúttal is remeklő sztárelkapó, Jaxon Smith-Njigba (12 elkapás, 134 yard) vezérletével csak átütötte a denveri rést a Seahawkst, a támadás végén pedig George Holani futó ért célt, majd csodaszerűen ugyan, de összejött a kétpontos is, ezzel lett 14–11.

A Broncos ezután még kétszer támadt sikertelenül, nem használta ki azt sem, hogy a védelem labdát szerzett Darnoldtól, így a legvégén volt egy sansza a címvédőnek, amit kihasznált, közelről értékesített egy mezőnygólt, s 14–14-re módosította az eredményt, jöhetett a hosszabbítás!

Az OT-ban Darnold dobott egy újabb INT-et, a Broncos közel került, és bár haladni ezúttal sem tudott sokat (Bo Nix irányító mindössze 107 passzolt yarddal, TD nélkül fejezte be a meccset), a veterán Will Lutz rúgó 53 yardról értékesítette a meccsnyerő mezőnygólt, így lett 17–14 a hazaiaknak.

A címvédő tehát 3–3-mal áll, miközben csoportjában a szezon előtti favorit Los Angeles Rams meglepetésre 2–3-mal, a San Francisco 49ers pedig még nagyobb, de pozitív meglepetésre 5–0-val – lesz izgalom bőven. Ezzel szemben a tavalyi alapszakaszban AFC-első Broncos mérlege úgy 4–2, hogy a Chiefs, a Jaguars, a Rams, a 49ers, a Chargers és a Seahawks volt az ellenfele, ami ez idáig a liga legnehezebb sorsolásáig számít. Kérdés persze, ilyen támadójátékkal meddig lehet ezt tartani.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

6. FORDULÓ

Denver Broncos–Seattle Seahawks 17–14 – hosszabbítás után (0–3, 14–0, 0–0, 0–11, 3–0)

VASÁRNAP

15.30: Houston Texans–Jacksonville Jaguars, London

19.00: New York Jets–New England Patriots

19.00: Carolina Panthers–Philadelphia Eagles

19.00: Pittsburgh Steelers–Tampa Bay Buccaneers

19.00: Baltimore Ravens–Cleveland Browns

19.00: Chicago Bears–Atlanta Falcons

19.00: New Orleans Saints–New York Giants

19.00: Tennessee Titans–Indianapolis Colts

22.05: Arizona Cardinals–Los Angeles Rams

22.25: Los Angeles Chargers–Kansas City Chiefs

22.25: Buffalo Bills–Las Vegas Raiders

HÉTFŐN

02.20: Green Bay Packers–Dallas Cowboys

KEDDEN

02.15: San Francisco 49ers–Washington Commanders