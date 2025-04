NHL: egyenlített a St. Louis és az Edmonton

NEW JERSEY DEVILS–CAROLINA HURRICANES

Egy győzelemre került a továbbjutástól a Carolina, amely a New Jersey Devils otthonában aratott háromgólos győzelmet. A mérkőzés egyik hőse Pjotr Kocsetkov volt, akinek kényszerűségből be kellett állnia a Timo Meierrel ütköző Frank Andersen helyére, és bár az orosz kapus pont Meiertől kapott egy gólt, az azt követő 13 lövést már hárította.

Andrej Svecsnyikov triplázott a Hurricanesben, amely kedden hazai jégen zárhatja le a párharcot.

MONTRÉAL CANADIENS–WASHINGTON CAPITALS

Alekszander Ovecskin ezúttal nem talált be, de az orosz kiválóság góljai nem kellettek a Washingtonnak, amely ötször is bevette a Montreal kapuját, és egy győzelemre került a továbbjutástól. Brandon Duhaime kétszer is betalált, a fővárosiak az utolsó harmadban lépték le a kanadaiakat, ebben a húsz percben négyszer is eredményesek voltak.

ST. LOUIS BLUES–WINNIPEG JETS

Folytatja hazai menetelését a St. Louis, amely sorozatban a 14. mérkőzését nyerte meg saját otthonában. A Blues ezzel a sikerrel egyenlített a Winnipeg elleni párharcban, pedig a mérkőzés elején még a Jets vezetett Kyle Connor találatával.

EDMONTON OILERS–LOS ANGELES KINGS

A Los Angeles Kings 2–0-ra és 3–1-re is vezetett Edmontonban, ám a kanadaiak Evan Bouchard duplájával egyenlítettek a harmadik harmadban, majd Leon Draisaitl a hosszabbításban egy emberelőnyös szituációt gólra váltott, így döntetlenre áll a párharc. A két csapat sorozatban negyedik alkalommal találkozik a rájátszás első körében, és mindannyiszor az Oilers lépett tovább.

NHL

RÁJÁTSZÁS, 1. KÖR

KELETI FŐCSOPORT

New Jersey Devils–Carolina Hurricanes 2–5

Montréal Canadiens–Washington Capitals 2–5

NYUGATI FŐCSOPORT

St. Louis Blues–Winnipeg Jets 5–1

Edmonton Oilers–Los Angeles Kings 4–3 – hosszabbítás után

A RÁJÁTSZÁS ELSŐ FORDULÓJA

Keleti főcsoport

Toronto Maple Leafs–Ottawa Senators 3–1

Tampa Bay Lightning–Florida Panthers 1–2

Washington Capitals–Montréal Canadiens 3–1

Carolina Hurricanes–New Jersey Devils 3–1

Nyugati főcsoport

Winnipeg Jets–St. Louis Blues 2–2

Dallas Stars–Colorado Avalanche 2–2

Vegas Golden Knights–Minnesota Wild 2–2

Los Angeles Kings–Edmonton Oilers 2–2