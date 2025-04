Hiába Curry parádéja, a Warriors hosszabbítás után kikapott a Clipperstől, így playinre kényszerül

KELETI KONFERENCIA

Az utolsó játéknapon, keleten szinte már semmilyen változást nem hoztak az utolsó meccsek. Az egyedüli kérdések a play-inbe bejutó csapatok sorrendjénél voltak, a biztos rájátszás-résztvevők között pedig csak az Indiana Pacers és a New York Knicks cserélhetett volna helyet.

A nap végén azonban egyáltalán nem változott a a forduló előtti sorrend, ugyanis a Miami Heat kikapott, míg az Atlanta Hawks és a Chicago Bulls is nyert, így a floridai gárda maradt a 10. helyen, a chicagói a kilencediken, míg az atlantai a nyolcadikon.

A Pacers pedig hiába küzdött nagyot a listavezető Cavs ellen – két hosszabbítás után aratott győzelmet –, a Knicks legyőzte a Brooklyn Netset, így bebiztosította a harmadik pozíciót. A play-inben tehát a Miami Heat a Chicago Bulls vendégeként lép pályára, míg az Orlando Magic az Atlantát fogadja. A New York a Detroit ellen, az Indiana a Milwaukee ellen mérkőzik meg a rájátszás első körében.

NYUGATI KONFERENCIA

A Nyugati Konferenciában sokkal több nyitott kérdés volt még a forduló előtt. A negyediktől a tizedik helyig még sok forgatókönyv előfordulhatott, a legnagyobb tét az volt, hogy a Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves négyes tagjai közül melyik három jut be egyenes ágon a rájátszásba.

A ligaelső Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander nélkül is könnyedén nyert New Orleansban. Anthony Edwards nem bízta a véletlenre és 43 pontot szórt a nyugati utolsó Utah Jazz ellen, a Minnesota 116–105-ös győzelme után a Timberwolves hatodik kiemeltként jutott be a rájátszásba. A Denver Nuggets tartalékolva is könnyedén felülmúlta a már biztos második Houstont, az idényben tripla duplát átlagoló Nikola Jokics ezúttal 18 pontig jutott, a Nuggets a negyedik kiemelést érte el. A harmadik a Los Angeles Lakers lett, amely LeBron James és Luka Doncic nélkül kapott ki Portlandben.

ANT GOES FOR 43.



TIMBERWOLVES CLINCH THE 6 SEED. pic.twitter.com/tBqyEMSXIr — NBA (@NBA) April 13, 2025

A play-inbe jutó csapatok kapcsán a Sacramento Kings végig vezetve múlta felül a Phoenix Sunst, és hazai pályán fogadhatja a sztárjai nélkül (Dereck Lively, Anthony Davis, Klay Thompson, P. J. Washington sem lépett pályára) a Memphis Grizzliestől 35 pontos vereséget szenvedő Dallas Maverickset.

A játéknap legizgalmasabb és legnagyobb téttel bíró mérkőzését a Warriors és a Clippers vívta. A győztes biztos rájátszásrésztvevő, a vesztesre viszont a Memhpis elleni play-in várt. Az első félidőben a Golden State akarata érvényesült, Jimmy Butler vezérletével 11 pontos előnyben is volt Steve Kerr együttese, de a James Harden, Kawhi Leonard fémjelezte Los Angeles végig lőtávolban volt. Sőt az utolsó negyedben a Clippers állt közelebb a sikerhez, de Stephen Curry megrázta magát és az utolsó 12 percben 18 pontot szórt, jöhetett a hosszabbítás. Ezt Harden két triplával nyitotta, míg Curry eladta a labdát. A Clippers 124–119-re nyert és ezzel megszerezte az ötödik kiemelést, így a Denver ellen kezdi a rájátszást. A Warriorsra a Memphis elleni play-in vár, a Golden State-nél a vereség mellett Jimmy Butler miatt is aggódhatnak, aki a hosszabbításban Hardennel ütközött, majd ezt követően a térdét fájlalta.

JAMES HARDEN BACK-TO-BACK THREES 🎯



CLUTCH FROM THE CLIPPERS STAR!



LAC-GSW ON ESPN. pic.twitter.com/eqs9YXODSj — NBA (@NBA) April 13, 2025

NBA

ALAPSZAKASZ

82. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Milwaukee Bucks–Detroit Pistons 140–133 – hosszabbítás után

Philadelphia 76ers–Chicago Bulls 102–122

Miami Heat–Washington Wizards 118–119

Cleveland Cavaliers–Indiana Pacers 118–126 – két hosszabbítás után

Brooklyn Nets–New York Knicks 105–113

Boston Celtics–Charlotte Hornets 93–86

Atlanta Hawks–Orlando Magic 117–105

Golden State Warriors–Los Angeles Clippers 119–124 hosszabbítás után

Houston Rockets–Denver Nuggets 111–126

Memphis Grizzlies–Dallas Mavericks 132–97

Minnesota Timberwolves–Utah Jazz 116–105

New Orleans Pelicans–Oklahoma City Thunder 100–115

Portland Trail Blazers–Los Angeles Lakers 109–81

Sacramento Kings–Phoenix Suns 109–98

San Antonio Spurs–Toronto Raptors 125–118

A RÁJÁTSZÁS MENETE

Play-in

Nyugati Konferencia

Április 16.

1.00: Golden State Warriors (7.)–Memphis Grizzlies (8.) (Tv: Sport1)

Április 17.

1.00: Sacramento Kings (9.)–Dallas Mavericks (10.) (Tv: Sport1)

Keleti Konferencia

Április 16.

1.00: Orlando Magic (7.)–Atlanta Hawks (8.) (Tv: Sport1)

Április 17.

1.00: Chicago Bulls (9.)–Miami Heat (10.) (Tv: Sport1)