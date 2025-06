Haliburton a hetedik mérkőzésről: A sportág csúcsa, amikor az NBA így dől el

Amint arról beszámoltunk, az NBA-döntő hatodik találkozóján sem született döntés, az Indiana Pacers ugyanis 3–3-ra kiegyenlítette a párharc állását az Oklahoma City Thunder ellen – ennek köszönhetően kilenc év után hetedik mérkőzést rendeznek a sorozat fináléjában.

A Pacers legnagyobb sztárjának, Tyrese Haliburtonnek kérdéses volt a játéka a magyar idő szerint péntek hajnalban rendezett összecsapáson, végül vállalta a bevetést. A 25 éves játékos a meccs után csapattársát, a csereként beállt T. J. McConnellt méltatta:

„Nagyon hamar felvette a játék ritmusát, sőt lendített is a játékunkon, pedig előtte sem voltunk lassúak. Ezzel együtt megnyugvást is hozott számunkra. Nem értem, hogy tud mindenhol feltűnni, a legkisebb területekből is képes kihozni valamit. Felturbózott bennünket, amit a közönség is élvezett.”

Haliburton ezt követően a közelgő hetedik mérkőzésre is kitért:

„Fontos, hogy a következő két napban összetartsunk, átbeszéljünk minden rosszat és jót. Egyszerűen csak arra kell koncentrálnunk, hogy valahogy megoldjuk a feladatot. Keményen kell játszanunk. A sportág csúcsa, amikor az NBA így dől el.”

A Thunder részéről Shai Gilgeous-Alexander érthető módon csalódottan értékelt, ugyanakkor figyelmeztetett, a legfontosabb felvonás még hátra van:

„Ezt ma megszívtuk, de van még egy meccsünk. Egy meccs, amivel elérhetjük azt, amiért rengeteget dolgoztunk. Az álmunkat... Mindent elvihetünk, de mindent el is veszíthetünk. Nyerjen a jobb csapat!”

Az NBA-döntő hetedik találkozóját magyar idő szerint hétfő hajnalban rendezik.

KOSÁRLABDA

NBA, RÁJÁTSZÁS, DÖNTŐ, 6. MÉRKŐZÉS

Indiana Pacers–Oklahoma City Thunder 108–91 (28–25, 36–17, 26–18, 18–31)

A negyedik győzelemig tartó párharc állása: 3–3